Розділ "gaming" на Reddit є осередком давнього як світ мистецтва – виготовлення мемів. Найкумедніші з них на цьому тижні, зібрав до купи для вас 24 канал.
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10 місце – Нарешті п'ятниця
Кількість вподобань – 13.2 тисяч
Автор – PUSClFER
9 місце – Помилки молодості
Кількість вподобань – 15.7 тисяч
Автор – fredrikomfg
8 місце – Це місце виглядає справді знайомим
Кількість вподобань – 18.1 тисяч
Автор – _dudepare_
7 місце – Маріо після повернення з Smash Bros.
Кількість вподобань – 23 тисячі
Автор – cannonbreedart
6 місце – 20 років еволюції Лари Крофт
Кількість вподобань – 34.2 тисячі
Автор – CouchPotatoFamine
5 місце – Ей, без жалоб тут!
Кількість вподобань – 42.3 тисяч
Автор – TheVirtualBomb
- Ха-ха, Xbox Series X все ще є в магазинах тільки тому його ніхто не хоче, всі хочуть PS5.
- Я, у якого Xbox One, думаю про апгрейд
4 місце – "Випадково залишив свою коробку Series X під прямим сонячним світлом, що дало мені змогу зазирнути в альтернативну реальність, де Xbox і PlayStation помінялися фірмовими кольорами."
Кількість вподобань – 51.7 тисяч
Автор – BENJALSON
3 місце – Тепер усе стало на свої місця
Кількість вподобань – 62 тисячі
Автор – TwoWayTicket22
2 місце – Серйозно?
Кількість вподобань – 68.5 тисяч
Автор – weightyflicker89
- Я потрапив в кораблетрощу й мене вимило сюди на берег три роки тому…
*Античне місто позаду*
1 місце – Дуже дивний квест...
Кількість вподобань – 87.5 тисяч
Автор – DFWV
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