Раздел "gaming" на Reddit является средоточием древнего как мир искусства – изготовление мемов. Самые забавные из них на этой неделе, собрал в кучу для вас 24 канал.
Обратите внимание Фортуна любит смелых: самые яркие казино в видеоиграх
10 место – Наконец, пятница
Количество лайков – 13.2 тысяч
Автор – PUSClFER
9 место – Ошибки молодости
Количество лайков – 15.7 тысяч
Автор – fredrikomfg
8 место – Это место выглядит действительно знакомым
Количество лайков – 18.1 тысяч
Автор – _dudepare_
7 место – Марио по возвращении из Smash Bros.
Количество лайков – 23 тысячи
Автор – cannonbreedart
6 место – 20 лет эволюции Лары Крофт
Количество лайков – 34.2 тысячи
Автор – CouchPotatoFamine
5 место – Ей, без жалоб тут!
Количество лайков – 42.3 тысячи
Автор – TheVirtualBomb
- Ха-ха, Xbox Series X все еще в магазинах только поэтому его никто не хочет, все хотят PS5.
- Я, у которого Xbox One, думаю об апгрейде
4 место – "Случайно оставил свою коробку Series X под прямым солнечным светом, что позволило мне заглянуть в альтернативную реальность, где Xbox и PlayStation поменялись фирменными цветами."
Количество лайков – 51.7 тысяча
Автор – BENJALSON
3 место – Теперь все стало на свои места
Количество лайков – 62 тысячи
Автор – TwoWayTicket22
2 место – Серйозно?
Количество лайков – 68.5 тысяч
Автор – weightyflicker89
– Я попал в кораблетрощу и меня вымыло сюда на берег три года назад…
*Антический город позади*
1 место – Очень странный квест...
Количество лайков – 87.5 тысяч
Автор – DFWV
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