Найкращі геймерські меми за останній тиждень: помилки молодості та Супер Огірок

На платформі Reddit геймери продовжують ділитися кумедними мемами, цього разу поміж найсмішніших опинилися жарти про помилки молодості та Супер Огірок. Ці та інші цікаві меми – у матеріалі.

Розділ "gaming" на Reddit є осередком давнього як світ мистецтва – виготовлення мемів. Найкумедніші з них на цьому тижні, зібрав до купи для вас 24 канал.

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10 місце – Нарешті п'ятниця

Кількість вподобань – 13.2 тисяч

Автор – PUSClFER

9 місце – Помилки молодості

Кількість вподобань – 15.7 тисяч

Автор – fredrikomfg

8 місце – Це місце виглядає справді знайомим

Кількість вподобань – 18.1 тисяч

Автор – _dudepare_

7 місце – Маріо після повернення з Smash Bros.

Кількість вподобань – 23 тисячі

Автор – cannonbreedart

6 місце – 20 років еволюції Лари Крофт

Кількість вподобань – 34.2 тисячі

Автор – CouchPotatoFamine

5 місце – Ей, без жалоб тут!

Кількість вподобань – 42.3 тисяч

Автор – TheVirtualBomb

- Ха-ха, Xbox Series X все ще є в магазинах тільки тому його ніхто не хоче, всі хочуть PS5.

- Я, у якого Xbox One, думаю про апгрейд

4 місце – "Випадково залишив свою коробку Series X під прямим сонячним світлом, що дало мені змогу зазирнути в альтернативну реальність, де Xbox і PlayStation помінялися фірмовими кольорами."

Кількість вподобань – 51.7 тисяч

Автор – BENJALSON

3 місце – Тепер усе стало на свої місця

Кількість вподобань – 62 тисячі

Автор – TwoWayTicket22

2 місце – Серйозно?

Кількість вподобань – 68.5 тисяч

Автор – weightyflicker89

- Я потрапив в кораблетрощу й мене вимило сюди на берег три роки тому…

*Античне місто позаду*

1 місце – Дуже дивний квест...

Кількість вподобань – 87.5 тисяч

Автор – DFWV

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ТІЛЬКИ ДЛЯ ДІВЧАТ: псс… Мені потрібен Супер Огірок… ну ти знаєш для чого він. Збережи це в секреті, окей? – Хейлі

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