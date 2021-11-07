На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: поліція з GTA та ідеальний костюм на Геловін
10 місце – Фанати Portal знають відповідь
Кількість вподобань – 41 тисяча
Автор – nisebblumberg
9 місце – До релізу ще є час...
Кількість вподобань – 42 тисячі
Автор – 90872
AAA-гра за мотивами покемонів, яка коштує 60 доларів, та вийде у 2022 році:
Безплатна мобільна відеогра, яка вийшла у 2020 році:
8 місце – Різниця між ремейком та ремастером
Кількість вподобань – 47 тисяч
Автор – gracioushorror998
Оригінал та ремейк Mafia:
Оригінал та ремастер GTA:
7 місце – Буває й так
Кількість вподобань – 50 тисяч
Автор – Dapper_Dildo
Коли ви починаєте грати у відеогру, але лікувальні зілля не червоні, а з маною – не сині.
Чекай. Це незаконно.
6 місце – Стелс у Far Cry 6
Кількість вподобань – 51 тисяча
Автор – CrossingEden
5 місце – Хороша відповідь
Кількість вподобань – 54 тисячі
Автор – Koctopuz
Люди, які скаржаться, що ігри недостатньо реалістичні.
Ігри, в які граю я:
Ви стали залежними від свинини та бобів.
Ви страждаєте, бо перестали їсти свинину та боби.
4 місце – Класична історія
Кількість вподобань – 57 тисяч
Автор – Yellyvi
Коли граєш наодинці: бос переможений
– З першого разу!
Коли хтось дивиться за твоєю грою: слиз використовує атаку слиною
3 місце – Здалося
Кількість вподобань – 60 тисяч
Автор – Wannaknowthisfilm
2 місце – "Гідна" нагорода
Кількість вподобань – 65 тисяч
Автор – ImPrettyWhack
Коли ви виконуєте абсурдно довгий квест, який відправляє вас через всю карту, але NPC дає в нагороду лише 50 кришечок.
1 місце – Майже врятував...
Кількість вподобань – 82 тисячі
Автор – Mark_luckerberg