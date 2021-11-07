На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: поліція з GTA та ідеальний костюм на Геловін

10 місце – Фанати Portal знають відповідь

Кількість вподобань – 41 тисяча

Автор – nisebblumberg

9 місце – До релізу ще є час...

Кількість вподобань – 42 тисячі

Автор – 90872

AAA-гра за мотивами покемонів, яка коштує 60 доларів, та вийде у 2022 році:

Безплатна мобільна відеогра, яка вийшла у 2020 році:

8 місце – Різниця між ремейком та ремастером

Кількість вподобань – 47 тисяч

Автор – gracioushorror998

Оригінал та ремейк Mafia:

Оригінал та ремастер GTA:

7 місце – Буває й так

Кількість вподобань – 50 тисяч

Автор – Dapper_Dildo

Коли ви починаєте грати у відеогру, але лікувальні зілля не червоні, а з маною – не сині.

Чекай. Це незаконно.

6 місце – Стелс у Far Cry 6

Кількість вподобань – 51 тисяча

Автор – CrossingEden

5 місце – Хороша відповідь

Кількість вподобань – 54 тисячі

Автор – Koctopuz

Люди, які скаржаться, що ігри недостатньо реалістичні.

Ігри, в які граю я:

Ви стали залежними від свинини та бобів.

Ви страждаєте, бо перестали їсти свинину та боби.

4 місце – Класична історія

Кількість вподобань – 57 тисяч

Автор – Yellyvi

Коли граєш наодинці: бос переможений

– З першого разу!

Коли хтось дивиться за твоєю грою: слиз використовує атаку слиною

3 місце – Здалося

Кількість вподобань – 60 тисяч

Автор – Wannaknowthisfilm

2 місце – "Гідна" нагорода

Кількість вподобань – 65 тисяч

Автор – ImPrettyWhack

Коли ви виконуєте абсурдно довгий квест, який відправляє вас через всю карту, але NPC дає в нагороду лише 50 кришечок.

1 місце – Майже врятував...

Кількість вподобань – 82 тисячі

Автор – Mark_luckerberg