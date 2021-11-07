На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: полиция с GTA и идеальный костюм на Хэллоуин
10 место – Фанаты Portal знают ответ
Количество лайков – 41 тысяча
Автор – nisebblumberg
9 место – До релиза еще есть время...
Количество лайков – 42 тысячи
Автор – 90872
AAA-игра по мотивам покемонов, которая стоит 60 долларов, и выйдет в 2022 году:
Бесплатная мобильная видеоигра, вышедшая в 2020 году:
8 место – Разница между ремейком и ремастером
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – gracioushorror998
Оригинал и ремейк Mafia:
Оригинал и ремастер GTA:
7 место – Бывает и так
Количество лайков – 50 тысяч
Автор – Dapper_Dildo
Когда вы начинаете играть в видеоигру, но лечебные снадобья не красные, а с манной – не синие.
Подожди. Это незаконно.
6 место – Стелс в Far Cry 6
Количество лайков – 51 тысяча
Автор – CrossingEden
5 место – Хороший ответ
Количество лайков – 54 тысячи
Автор – Koctopuz
Люди, которые жалуются, что игры недостаточно реалистичны.
Игры, в которые играю я:
Вы стали зависимы от свинины и бобов.
Вы страдаете, потому что перестали есть свинину и бобы.
4 место – Классическая история
Количество лайков – 57 тысяч
Автор – Yellyvi
Когда играешь наедине: босс побежден
– С первого раза!
Когда кто-то смотрит за твоей игрой: слизь использует атаку слюной
3 место – Показалось
Количество лайков – 60 тысяч
Автор – Wannaknowthisfilm
2 место – "Достойная" награда
Количество лайков – 65 тысяч
Автор – ImPrettyWhack
Когда вы выполняете абсурдно длинный квест, который отправляет вас через всю карту, но NPC дает в награду всего 50 крышечек.
1 место – Почти спас...
Количество лайков – 82 тысячи
Автор – Mark_luckerberg