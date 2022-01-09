Найкращі геймерські меми за останній тиждень: ціна на Battlefield 2042 та древній мультиплеєр
Джерело:24 канал
Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо найкращі. Цього разу вони показали стародавній мультиплеєр, а також знову згадали про Battlefield 2042.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: гра про Шибайголову та логіка у Skyrim
10 місце – Дивно, але правда
Кількість вподобань – 5 тисяч
Автор – mohammedinternet
PlayStation: у нас є Людина-павук
Xbox: так? А в нас Майстер Чіф
Fortnite:
9 місце – Магічне перетворення
Кількість вподобань – 9 тисяч
Автор – Nospmis_27
Бос, коли ви б'єтеся з ним
Бос, коли ви розблокували його як ігрового персонажа
8 місце – Чому ж так...
Кількість вподобань – 14 тисяч
Автор – Interesting_Use_6060
– Я воював з роботами, інопланетянами, демонами та цілими арміями…
– Але я не бачу, як можна пройти через уламок заввишки до пояса.
7 місце – Правда життя
Кількість вподобань – 18 тисяч
Автор – kanga80
Дев'яності: не сідайте занадто близько до телевізора
2022 рік:
6 місце – Тривалі пошуки
Кількість вподобань – 42 тисячі
Автор – GameCentralStation
Я, коли сиджу перед секцією вживаних відеоігор протягом двох годин
5 місце – За таку ціну можна й придбати
Кількість вподобань – 50 тисяч
Автор – m3arls
4 місце – Так, саме вони
Кількість вподобань – 55 тисяч
Автор – SrGrafo
– Що? Ти не знаєш про гру Diablo?
– Вона хороша?
– Вона неймовірна, тобі дуже сподобається!
– Це класична відеогра, яку створили...
3 місце – Древній мультиплеєр
Кількість вподобань – 56 тисяч
Автор – Ibra_Yuri
2 місце – Тому вони й торговці
Кількість вподобань – 86 тисяч
Автор – lvl2frog
– Я заплачу 10 золотих за цей меч.
– 10 золотих? Але я купив його за 200 золотих лише годину тому.
– Предмети з відеоігор схожі на розкішні автомобілі: їхня вартість падає, як тільки ви забираєте їх з магазину.
– Ну добре, я думаю. 10 золотих – це 10 золотих.
Ціна за меч – 200 золотих.
1 місце – Схоже на правду
Кількість вподобань – 113 тисяч
Автор – The_cooler_azlan
У фільмі "Месники: Завершення" показано, що Корг грає на PS4, хоча на вулиці 2025 рік. Річ у тім, що PS5 досі немає в наявності.