Найкращі геймерські меми за останній тиждень: ціна на Battlefield 2042 та древній мультиплеєр

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо найкращі. Цього разу вони показали стародавній мультиплеєр, а також знову згадали про Battlefield 2042.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: гра про Шибайголову та логіка у Skyrim

10 місце – Дивно, але правда

Кількість вподобань – 5 тисяч

Автор – mohammedinternet

PlayStation: у нас є Людина-павук

Xbox: так? А в нас Майстер Чіф

Fortnite:

9 місце – Магічне перетворення

Кількість вподобань – 9 тисяч

Автор – Nospmis_27

Бос, коли ви б'єтеся з ним

Бос, коли ви розблокували його як ігрового персонажа

8 місце – Чому ж так...

Кількість вподобань – 14 тисяч

Автор – Interesting_Use_6060

– Я воював з роботами, інопланетянами, демонами та цілими арміями…

– Але я не бачу, як можна пройти через уламок заввишки до пояса.

7 місце – Правда життя

Кількість вподобань – 18 тисяч

Автор – kanga80

Дев'яності: не сідайте занадто близько до телевізора

2022 рік:

6 місце – Тривалі пошуки

Кількість вподобань – 42 тисячі

Автор – GameCentralStation

Я, коли сиджу перед секцією вживаних відеоігор протягом двох годин

5 місце – За таку ціну можна й придбати

Кількість вподобань – 50 тисяч

Автор – m3arls

4 місце – Так, саме вони

Кількість вподобань – 55 тисяч

Автор – SrGrafo

– Що? Ти не знаєш про гру Diablo?

– Вона хороша?

– Вона неймовірна, тобі дуже сподобається!

– Це класична відеогра, яку створили...

3 місце – Древній мультиплеєр

Кількість вподобань – 56 тисяч

Автор – Ibra_Yuri

2 місце – Тому вони й торговці

Кількість вподобань – 86 тисяч

Автор – lvl2frog

– Я заплачу 10 золотих за цей меч.

​– 10 золотих? Але я купив його за 200 золотих лише годину тому.

– Предмети з відеоігор схожі на розкішні автомобілі: їхня вартість падає, як тільки ви забираєте їх з магазину.

– Ну добре, я думаю. 10 золотих – це 10 золотих.

Ціна за меч – 200 золотих.

1 місце – Схоже на правду

Кількість вподобань – 113 тисяч

Автор – The_cooler_azlan

У фільмі "Месники: Завершення" показано, що Корг грає на PS4, хоча на вулиці 2025 рік. Річ у тім, що PS5 досі немає в наявності.