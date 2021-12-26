Найкращі геймерські меми за останній тиждень: убивця Call of Duty і зрада в Minecraft

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент. Цього тижня вони знайшли вбивцю Call of Duty, а також згадали про Леді Дімітреску.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: як змінилося Різдво та "гуманні" методи Бетмена

10 місце – І як їх відчинити...

Кількість вподобань – 2 тисячі

Автор – Dodara87

Зачинено – Дуже важко

9 місце – Це зрада

Кількість вподобань – 3 тисячі

Автор – Old-Championship2531

Я: друже, ми знайшли діаманти!

Мій друг: ми?

8 місце – Убивця Call of Duty

Кількість вподобань – 4 тисячі

Автор – ninjawick

7 місце – Щось ніколи не змінюється

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – newoldmax

Я в дев'яностих: це так реалістично та страшно

Я у 2021 році: це так реалістично та страшно

6 місце – Ніхто й не помітив

Кількість вподобань – 32 тисячі

Автор – ThermalFlask

5 місце – Press F to pay respects

Кількість вподобань – 34 тисячі

Автор – MrNoName_ishere

Коли ти став батьком та дивишся на відеоігри, в які більше не можеш грати

4 місце – Класика

Кількість вподобань – 49 тисяч

Автор – Derpable4

Мільйон доларів у сюжетному режимі

Мільйон доларів у GTA Online

3 місце – Потримайте їхній напій

Кількість вподобань – 55 тисяч

Автор – XD0ntscam

Гравці в шутери від першої особи: цей HUD поганий, він заважає нормально грати

Гравці в MMO:

2 місце – Несподіване запитання

Кількість вподобань – 56 тисяч

Автор – Miles_the_new_kid

– Тікати нікуди, Ітане!

– Чому ти не біжиш?

– Ти б хотіла якось повечеряти?

1 місце – Інших причин і бути не може

Кількість вподобань – 102 тисячі

Автор – DCGMechanics

– Тоді як щодо Скелліге? У мене там теж є знайомі. Там безпечно.

– Ми не можемо відправитися на Скелліге, там забагато побічних квестів. Ми б збилися зі шляху.