Найкращі геймерські меми за останній тиждень: завдання в CS:GO та приціл з Battlefield 2042
Джерело:24 канал
Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього разу вони показали іноваційний приціл з Battlefield 2042 та цікаве завдання в грі CS:GO.
На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: баги в GTA та ремастер Red Dead Redemption
10 місце – Сезонні міграції в Battlefield 2042
Кількість вподобань – 12 тисяч
Автор – Draxtonsmitz
9 місце – А що ж бачили автори обкладинки?
Кількість вподобань – 14 тисяч
Автор – ClickTooEnlarge
Що ви бачите:
Що я не можу побачити:
8 місце – Були й такі часи
Кількість вподобань – 15 тисяч
Автор – FlintTheDad
Я у 1999 році: графіка вже не може бути реалістичнішою
Графіка:
7 місце – Корисні функції
Кількість вподобань – 21 тисяча
Автор – hara0329g
У прицілі з Battlefield 2042 є інформація про Wi-Fi та якість мобільного зв'язку.
6 місце – Дійсно схожі
Кількість вподобань – 23 тисячі
Автор – Der_Hashbrown
5 місце – Завдання для гравців у CS:GO
Кількість вподобань – 56 тисяч
Автор – EmreDoqan
4 місце – "Це ж не ремейк"
Кількість вподобань – 61 тисяча
Автор – MacaroniCheez
Обличчя людей на Unreal Engine 5
Rockstar Games: досить близько
3 місце – Схоже на правду
Кількість вподобань – 79 тисяч
Автор – SnattleRake69
Працівники з Blizzard та їхні керівники
"А" – Сексуальний харасмент
2 місце – Життєва історія
Кількість вподобань – 80 тисяч
Автор – braveen10
Rockstar, Bethesda, EA та CD Projekt RED пояснюють, чому релізи їхніх відеоігор обернулися провалами:
– Мною заволоділи гроші, влада...
1 місце – Навіть такий набір всі б передзамовили...
Кількість вподобань – 98 тисяч
Автор – irfankamil
Тематичний стартовий пакет з назвою "Чому не варто оформлювати передзамовлення відеоігор"