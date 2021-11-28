Найкращі геймерські меми за останній тиждень: завдання в CS:GO та приціл з Battlefield 2042

Геймери продовжують ділитися своїми роботами на Reddit, а ми збираємо для вас найкращі. Цього разу вони показали іноваційний приціл з Battlefield 2042 та цікаве завдання в грі CS:GO.

На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: баги в GTA та ремастер Red Dead Redemption

10 місце – Сезонні міграції в Battlefield 2042

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – Draxtonsmitz

9 місце – А що ж бачили автори обкладинки?

Кількість вподобань – 14 тисяч

Автор – ClickTooEnlarge

Що ви бачите:

Що я не можу побачити:

8 місце – Були й такі часи

Кількість вподобань – 15 тисяч

Автор – FlintTheDad

Я у 1999 році: графіка вже не може бути реалістичнішою

Графіка:

7 місце – Корисні функції

Кількість вподобань – 21 тисяча

Автор – hara0329g

У прицілі з Battlefield 2042 є інформація про Wi-Fi та якість мобільного зв'язку.

6 місце – Дійсно схожі

Кількість вподобань – 23 тисячі

Автор – Der_Hashbrown

5 місце – Завдання для гравців у CS:GO

Кількість вподобань – 56 тисяч

Автор – EmreDoqan

4 місце – "Це ж не ремейк"

Кількість вподобань – 61 тисяча

Автор – MacaroniCheez

Обличчя людей на Unreal Engine 5

Rockstar Games: досить близько

3 місце – Схоже на правду

Кількість вподобань – 79 тисяч

Автор – SnattleRake69

Працівники з Blizzard та їхні керівники

"А" – Сексуальний харасмент

2 місце – Життєва історія

Кількість вподобань – 80 тисяч

Автор – braveen10

Rockstar, Bethesda, EA та CD Projekt RED пояснюють, чому релізи їхніх відеоігор обернулися провалами:

– Мною заволоділи гроші, влада...

1 місце – Навіть такий набір всі б передзамовили...

Кількість вподобань – 98 тисяч

Автор – irfankamil

Тематичний стартовий пакет з назвою "Чому не варто оформлювати передзамовлення відеоігор"