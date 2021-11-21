На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: два типи гравців у CS:GO та портал у Skyrim

10 місце – Увага до деталей

Кількість вподобань – 24 тисячі

Автор – Cl1ky

9 місце – Навряд чи це може бути виправданням

Кількість вподобань – 25 тисяч

Автор – MalikKillzIt

– Це ремастер, а не ремейк

8 місце – Пріоритети

Кількість вподобань – 29 тисяч

Автор – ListerineAfterOral

Записка від дівчини, яка лежить на моїй PS 5: вона не працює – я йду від тебе.

Моя реакція, коли я вмикаю живлення PS 5, і вона все ще працює:

7 місце – Як всі грають у Minecraft

Кількість вподобань – 34 тисячі

Автор – SrGrafo

– Чому я перестав грати в Minecraft? Ця гра дивовижна!

– Ого! Усі мої моди все ще тут!

– Намагаюся виправити все...

– Просто грай без модів.

Через кілька місяців

6 місце – Напевно, це горор

Кількість вподобань – 41 тисяча

Автор – SAU-SIEGE

– Видання GTA: The Trilogy – The Definitive Edition не може бути реальним...

– Цього не може бути!!!

5 місце – Нокаут

Кількість вподобань – 74 тисячі

Автор – Alarmed-Ad-436

Коли хуліган зі школи дражнив тебе, але бабуся дістала його

4 місце – "Покращення"

Кількість вподобань – 90 тисяч

Автор – AlterEgo117

3 місце – І це вже реальність

Кількість вподобань – 98 тисяч

Автор – DerpJerd

2 місце – Який вигляд матимуть персонажі в ремастері Red Dead Redemption

Кількість вподобань – 100 тисяч

Автор – Not_a_Replicant_

1 місце – Баг, якому вже 20 років

Кількість вподобань – 118 тисяч

Автор – TheVideoGaymer