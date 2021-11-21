На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: два типи гравців у CS:GO та портал у Skyrim
10 місце – Увага до деталей
Кількість вподобань – 24 тисячі
Автор – Cl1ky
9 місце – Навряд чи це може бути виправданням
Кількість вподобань – 25 тисяч
Автор – MalikKillzIt
– Це ремастер, а не ремейк
8 місце – Пріоритети
Кількість вподобань – 29 тисяч
Автор – ListerineAfterOral
Записка від дівчини, яка лежить на моїй PS 5: вона не працює – я йду від тебе.
Моя реакція, коли я вмикаю живлення PS 5, і вона все ще працює:
7 місце – Як всі грають у Minecraft
Кількість вподобань – 34 тисячі
Автор – SrGrafo
– Чому я перестав грати в Minecraft? Ця гра дивовижна!
– Ого! Усі мої моди все ще тут!
– Намагаюся виправити все...
– Просто грай без модів.
Через кілька місяців
6 місце – Напевно, це горор
Кількість вподобань – 41 тисяча
Автор – SAU-SIEGE
– Видання GTA: The Trilogy – The Definitive Edition не може бути реальним...
– Цього не може бути!!!
5 місце – Нокаут
Кількість вподобань – 74 тисячі
Автор – Alarmed-Ad-436
Коли хуліган зі школи дражнив тебе, але бабуся дістала його
4 місце – "Покращення"
Кількість вподобань – 90 тисяч
Автор – AlterEgo117
3 місце – І це вже реальність
Кількість вподобань – 98 тисяч
Автор – DerpJerd
2 місце – Який вигляд матимуть персонажі в ремастері Red Dead Redemption
Кількість вподобань – 100 тисяч
Автор – Not_a_Replicant_
1 місце – Баг, якому вже 20 років
Кількість вподобань – 118 тисяч
Автор – TheVideoGaymer