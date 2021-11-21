На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: два типа игроков в CS:GO и портал в Skyrim
10 место – Внимание к деталям
Количество лайков – 24 тысячи
Автор – Cl1ky
9 место – Вряд ли это может быть оправданием
Количество лайков – 25 тысяч
Автор – MalikKillzIt
– Это ремастер, а не ремейк
8 место – Приоритеты
Количество лайков – 29 тысяч
Автор – ListerineAfterOral
Записка от девушки, которая лежит на моей PS 5: она не работает – я ухожу от тебя.
Моя реакция, когда я включаю питание PS 5, и она все еще работает:
7 место – Как все играют в Minecraft
Количество лайков – 34 тысячи
Автор – SrGrafo
– Почему я перестал играть в Minecraft? Эта игра удивительна!
– Ого! Все мои моды все еще здесь!
– Пытаюсь исправить все...
– Просто играй без модов.
Через несколько месяцев
6 место – Наверное, это хоррор
Количество лайков – 41 тысяча
Автор – SAU-SIEGE
– Издание GTA: The Trilogy – The Definitive Edition не может быть реальным...
– Этого не может быть!!!
5 место – Нокаут
Количество лайков – 74 тысячи
Автор – Alarmed-Ad-436
Когда хулиган из школы дразнил тебя, но бабушка достала его
4 место – "Улучшения"
Количество лайков – 90 тысяч
Автор – AlterEgo117
3 место – И это уже реальность
Количество лайков – 98 тысяч
Автор – DerpJerd
2 место – Как будут выглядеть персонажи в ремастере Red Dead Redemption
Количество лайков – 100 тысяч
Автор – Not_a_Replicant_
1 место – Баг, которому уже 20 лет
Количество лайков – 118 тысяч
Автор – TheVideoGaymer