На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: стелс в Far Cry 6 и загадка по мотивам Portal
10 место – Смотрите и учитесь
Количество лайков – 19 тысяч
Автор – _Xyreo_
9 место – Внимание к деталям
Количество лайков – 20 тысяч
Автор – Henry33322
8 место – В такие времена живем
Количество лайков – 45 тысяч
Автор – DarkSide-DarthVader
Как выглядела смена поколений, когда я был ребенком:
Как выглядит смена поколений сейчас:
7 место – Жизненная ситуация
Количество лайков – 52 тысячи
Автор – SAU-SIEGE
– Мы так много пережили вместе…
– Как это ты не помнишь меня?!
6 место –Когда игра против
Количество лайков – 57 тысяч
Автор – _Xyreo_
5 место – Долгожданный ремастер...
Количество лайков – 59 тысяч
Автор – zlitter
4 место – Оригинал, ремастер или мод?
Количество лайков – 69 тысяч
Автор – TryToEpic
3 место – Два типа игроков в CS:GO
Количество лайков – 77 тысяч
Автор – _Xyreo_
2 место – Портал в Skyrim
Количество лайков – 84 тысячи
Автор – _Xyreo_
1 место – Когда сел на квадроцикл в ремастере GTA: San Andreas
Количество лайков – 97 тысяч
Автор – TheVideoGaymer