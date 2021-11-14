На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: стелс в Far Cry 6 и загадка по мотивам Portal

10 место – Смотрите и учитесь

Количество лайков – 19 тысяч

Автор – _Xyreo_

9 место – Внимание к деталям

Количество лайков – 20 тысяч

Автор – Henry33322

8 место – В такие времена живем

Количество лайков – 45 тысяч

Автор – DarkSide-DarthVader

Как выглядела смена поколений, когда я был ребенком:

Как выглядит смена поколений сейчас:

7 место – Жизненная ситуация

Количество лайков – 52 тысячи

Автор – SAU-SIEGE

– Мы так много пережили вместе…

– Как это ты не помнишь меня?!

6 место –Когда игра против

Количество лайков – 57 тысяч

Автор – _Xyreo_

5 место – Долгожданный ремастер...

Количество лайков – 59 тысяч

Автор – zlitter

4 место – Оригинал, ремастер или мод?

Количество лайков – 69 тысяч

Автор – TryToEpic

3 место – Два типа игроков в CS:GO

Количество лайков – 77 тысяч

Автор – _Xyreo_

2 место – Портал в Skyrim

Количество лайков – 84 тысячи

Автор – _Xyreo_

1 место – Когда сел на квадроцикл в ремастере GTA: San Andreas

Количество лайков – 97 тысяч

Автор – TheVideoGaymer