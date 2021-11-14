На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших геймерських мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень Найкращі геймерські меми за останній тиждень: стелс у Far Cry 6 та загадка за мотивами Portal
10 місце – Дивіться та вчіться
Кількість вподобань – 19 тисяч
Автор – _Xyreo_
9 місце – Увага до деталей
Кількість вподобань – 20 тисяч
Автор – Henry33322
8 місце – У такі часи живемо
Кількість вподобань – 45 тисяч
Автор – DarkSide-DarthVader
Який вигляд мала зміна поколінь, коли я був дитиною:
Який вигляд має зміна поколінь зараз:
7 місце – Життєва ситуація
Кількість вподобань – 52 тисячі
Автор – SAU-SIEGE
– Ми так багато пережили разом…
– Як це ти не пам'ятаєш мене?!
6 місце – Коли гра проти
Кількість вподобань – 57 тисяч
Автор – _Xyreo_
5 місце – Довгоочікуваний ремастер...
Кількість вподобань – 59 тисяч
Автор – zlitter
4 місце – Оригінал, ремастер чи мод?
Кількість вподобань – 69 тисяч
Автор – TryToEpic
3 місце – Два типи гравців у CS:GO
Кількість вподобань – 77 тисяч
Автор – _Xyreo_
2 місце – Портал у Skyrim
Кількість вподобань – 84 тисячі
Автор – _Xyreo_
1 місце – Коли сів на квадроцикл у ремастері GTA: San Andreas
Кількість вподобань – 97 тисяч
Автор – TheVideoGaymer