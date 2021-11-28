На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: баги в GTA и ремастер Red Dead Redemption

10 место – Сезонные миграции в Battlefield 2042

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – Draxtonsmitz

9 место – А что видели авторы обложки?

Количество лайков – 14 тысяч

Автор – ClickTooEnlarge

Что вы видите:

Что я не могу увидеть:

8 место – Было и такое время

Количество лайков – 15 тысяч

Автор – FlintTheDad

Я в 1999 году: графика уже не может быть более реалистичной

Графика:

7 место – Полезные функции

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – hara0329g

В прицеле с Battlefield 2042 есть информация о Wi-Fi и качестве мобильной связи.

6 место – Действительно похожи

Количество лайков – 23 тысячи

Автор – Der_Hashbrown

5 место – Задание для игроков в CS:GO

Количество лайков – 56 тысяч

Автор – EmreDoqan

4 место – "Это же не ремейк"

Количество лайков – 61 тысяча

Автор – MacaroniCheez

Лица людей на Unreal Engine 5

Rockstar Games: довольно близко

3 место – Похоже на правду

Количество лайков – 79 тысяч

Автор – SnattleRake69

Работники из Blizzard и их руководители

"А" – Сексуальный харасмент

2 место – Жизненная история

Количество лайков – 80 тысяч

Автор – braveen10

Rockstar, Bethesda, EA и CD Projekt RED объясняют, почему релизы их видеоигр обернулись провалами:

– Мной завладели деньги, власть...

1 место – Даже такой набор все бы предзаказали...

Количество лайков – 98 тысяч

Автор – irfankamil

Тематический стартовый пакет с названием "Почему не стоит оформлять предзаказ видеоигр"