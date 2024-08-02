6 найкращих відеоігор, які змусять вас плакати над сюжетом

Багато хто з нас полюбляє драматичні історії, які вправно виводять на емоції, а часом навіть змушують плакати. Такі проєкти є не лише серед кіно та літератури, а й в ігровому світі. Ось 5 таких прикладів.

Before Your Eyes

Ми всі знаємо приказку про те, що життя проноситься перед очима, коли людина помирає чи опиняється за крок до смерті. Саме ця ідея покладена в основу цієї популярної гри від першої особи, де гравці буквально проходять через життя помираючого з його погляду.

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Окрім чудових образів та творчого підходу до потойбічного світу, справжньою фішкою гри є використання технології відстеження руху очей. Ви моргаєте, і гра миттєво перемикається на нову сцену. За задумом творців, це повинно нагадувати про гірку неминучість прощання, попри те, як сильно ви хочете вчепитися за щасливі часи.

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Shadow of the Colossus

Взявши концепцію біганини за босом і перетворивши її на витвір мистецтва, Shadow of the Colossus можна було б похвалити практично в усіх сенсах. Але водночас гра може дуже пригнічувати: мало того, що ви вбиваєте величних створінь з подекуди дуже милими й безневинними обличчями, так ви ще й робите це тому, що зловісний голос сказав, що це необхідно, щоб повернути втрачене кохання. Що довше це триває, тим більше сумнівів накопичується, особливо коли йдеться про життя улюбленого коня.

Попереду на гравця чекає не одна трагедія, які слугують повчальною історією для тих, хто намагається укласти угоду з дияволом.

Дивіться трейлер гри: відео

Brothers: A Tale of Two Sons

Ця історія про братерство та самопожертву вразила до глибини душі чимало гравців. Щоб урятувати свого хворого батька, двоє братів вирушають у подорож, в якій їм доведеться подолати численні небезпеки, включно з небезпечними звірами та власними "демонами".

З кожною вирішеною головоломкою ви по-справжньому прив'язуєтеся до головних героїв, аж поки події не обертатимуться однією трагедією за іншою.

Це саме так гра, яка не боїться завершити все на найгіркішій ноті.

Дивіться трейлер гри: відео

Valiant Hearts: The Great War

Зважаючи на мультиплікаційний стиль гри та її коріння у двомірному вирішенні головоломок, ви не подумаєте, що така гра, як Valiant Hearts, здатна повністю передати справжність та масштабність такої теми, як Перша світова війна. Однак вона чудово зображує спустошення і втрати, показані через призму жменьки солдатів і громадян, які намагаються вижити в умовах постійної небезпеки.

Приправлена історичними свідченнями та фотографіями, ця гра є як навчальним посібником про Першу світову війну, так і жахливою та несамовитою історією, натхненною нею.

Дивіться трейлер Valiant Hearts: The Great War: відео

That Dragon, Cancer

Важко уявити ситуацію гіршу, ніж та, коли батьки дізнаються, що у їхньої дитини діагностували рак, але саме це сталося з Райаном та Емі Грінами, які вирішили задокументувати життя свого сина Джоела перед його смертю.

Як ви можете собі уявити, це не гра, якою можна насолоджуватися, а радше переживання, що поєднує в собі хороші та погані моменти життя сім'ї Грін, доповнені виразними образами, які досліджують теми скорботи та віри.

Трейлер гри That Dragon, Cancer: відео

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Mass Effect 3

Незалежно від ваших почуттів щодо самої кінцівки, важко заперечувати, що фінальна частина франшизи справляла сильне враження. Після того, як ви провели з грою стільки часу, полюбили її персонажів і взяли участь у стількох пригодах та втратах масштабної війни, вас просто не може не накрили хвиля ностальгії та суму.

Яким би не був фінал у вашому випадку, у кожному з них було багато кульмінаційних і драматичних моментів, деякі з них щасливі, деякі не дуже – все залежить від вибору, який ви зробите.

Трейлер Mass Effect 3: відео