У що ми будемо грати

До 6 серпня ви маєте нагоду додати в свою колекцію такі проєкти, як Borderlands 3, NHL 24 і Among Us – вони є іграми поточного періоду, що добігає кінця. У той же день відкриються нові ігри, що будуть доступні до 2 вересня.

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LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Ця гра виділяється серед інших серпневих найменувань у PlayStation Plus. Вона дозволяє гравцям пережити епічні події з усіх 9 фільмів саги "Зоряні війни" в унікальній, захоплюючій галактиці LEGO Star Wars.

Ви можете грати за джедая, ситха, повстанця, мисливця за головами або навіть дроїда, з сотнями ігрових персонажів. Крім того, гравці подорожують на культових транспортних засобах, таких як "Тисячолітній сокіл", T-47 Airspeeder та Resistance X-wings, мандруючи галактикою з долею дурнуватого гумору.

Дивіться трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: відео

Five Nights At Freddy’s Security Breach

У цій грі ви спостерігатимете за подорожжю хлопчика на ім'я Грегорі, котрий опинився в пастці величезного розважального центру Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Вам потрібно пережити ніч, розкриваючи таємниці цього комплексу та зустрічаючись із різноманітними персонажами, часто досить моторошними.

Трейлер Five Nights At Freddy’s Security Breach: відео

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Це похмуре фентезі в чудовому стилі 2D-аніме, де досліджуєте жахливий і водночас прекрасний Край Світу, що кишить складними босами. Ви можете перемагати їх або перетворювати на союзників.

Ваше завдання — розгадати таємницю цього королівства, залучивши на свій бік якомога більше проклятих лицарів.

Короткий ґеймплей Ender Lilies: Quietus of the Knights: відео