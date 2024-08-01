Во что мы будем играть

До 6 августа у вас есть возможность добавить в свою коллекцию такие проекты, как Borderlands 3, NHL 24 и Among Us – они являются играми текущего периода, что подходит к концу. В тот же день откроются новые игры, что будут доступны до 2 сентября.

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LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Эта игра выделяется среди других августовских наименований в PlayStation Plus. Она позволяет игрокам пережить эпические события из всех 9 фильмов саги "Звездные войны" в уникальной, захватывающей галактике LEGO Star Wars.

Вы можете играть за джедая, ситха, повстанца, охотника за головами или даже дроида, с сотнями игровых персонажей. Кроме того, игроки путешествуют на культовых транспортных средствах, таких как "Тысячелетний сокол", T-47 Airspeeder и Resistance X-wings, путешествуя по галактике с долей дурацкого юмора.

Смотрите трейлер LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: видео

Five Nights At Freddy's Security Breach

В этой игре вы будете наблюдать за путешествием мальчика по имени Грегори, который оказался в ловушке огромного развлекательного центра Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Вам нужно пережить ночь, раскрывая тайны этого комплекса и встречаясь с различными персонажами, часто довольно жуткими.

Трейлер Five Nights At Freddy's Security Breach: видео

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Это мрачное фэнтези в великолепном стиле 2D-аниме, где исследуете ужасный и одновременно прекрасный Край Света, кишащий сложными боссами. Вы можете побеждать их или превращать в союзников.

Ваша задача - разгадать тайну этого королевства, привлекая на свою сторону как можно больше проклятых рыцарей.

Краткий геймплей Ender Lilies: Quietus of the Knights: видео