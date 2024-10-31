Редакція Games 24 зібрала TOP з 10 ігор, які вміло наганяють атмосферу жаху та неповторного переляку. Якщо ви шукали чим ще полоскотати собі нерви – ця підбірка точно вас не розчарує.

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Amnesia: The Dark Descent



Amnesia: The Dark Descent / Фото Steam

Пориньте в древній лавкрафтівський жах опинившись у тілі Деніела, чоловіка, який прокидається без пам'яті в безлюдному замку, наповненому темрявою і ще чимось невідомим. Пересуваючись вузькими коридорами та темними кімнатами, гравці відкривають розірвані спогади Деніела та зустрінуться зі зловісними силами, які переслідують його.

Цей survival horror від першої особи – це більше, ніж гра, це досвід полювання, в якому вам доведеться приміряти роль жертви, а щоб вижити, потрібно покладатися лише на свій розум, який здатен підвести вас у найбільш відповідальний момент.

У вас немає зброї, щоб захистити себе; натомість вам доведеться покладатися на скрадання, темні закутки та перебіжки. Імерсивний звук і 3D-графіка занурюють вас у незабутню атмосферу жаху до такого рівня, що ви будете знімати навушники аби упевнитися, що цей шурхіт долинає не з кутка вашої квартири.

Until Dawn



Until Dawn / Фото Steam

Коли вісім друзів зустрічаються в ізольованому будиночку через рік після таємничого зникнення двох інших, їхня подорож швидко перетворюється на кошмар.

Ця класика жахів була портована на ПК із захоплюючими візуальними ефектами та покращеною кінематографією. Until Dawn дарує вам унікальний досвід дозволяючи керувати долею кожного персонажа, приймаючи критичні рішення.

Кожен ваш вибір, від альянсів до жертв (а без них іноді не обійтися), впливає на те, хто виживе, забезпечуючи унікальне проходження гри щоразу. З новими візуальними покращеннями та переробленим звуковим супроводом, це відмінний трилер на Геловін, де оминути жах просто неможливо.

Silent Hill 2



Silent Hill 2 / Фото Steam

Отримавши листа від своєї померлої дружини, Джеймс вирушає до загадкового містечка Сайлент Гілла, сподіваючись знову її знайти, але знаходить дещо, чого він аж ніяк не чекав.

Silent Hill 2 не даремно визнана однією з найкращих ігор у жанрі психологічного жаху. Нещодавно гра отримала римейк з високоякісною графікою, захоплюючим звуком та розширеною картою для ще більш захопливого занурення в атмосферу жаху.

Досліджуючи моторошні локації та зустрічаючись віч-на-віч з жахливими створіннями, гра пропонує перероблену і набагато зручнішу камеру і змінену бойову систему, що робить кожну зустріч з ворогом, драматичним та нервовим випробуванням на виживання.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly



Fatal Frame 2: Crimson Butterfly / Фото Wikipedia

Слідкуйте за сестрами-близнючками Міо та Маю, які досліджують покинуте поселення і виявляються втягнутими в загадковий ритуал з привидами.

Ця японська класика жахів на виживання запрошує вас у подорож через прокляте село, наповнене неспокійними духами. Гравцям доведеться використовувати спеціальну камеру, щоб відбиватися від духів і розкривати тривожне минуле поселення.

Важливо! Гра доступна для консолей PlayStation 3, PlayStation 2 та Xbox.

Resident Evil 7



Resident Evil 7 / Фото Staem

Resident Evil 7 є свого роду поверненням до коренів серії, хоч з першого погляду цього і не скажеш. Гра занурює гравців у фотореалістичний горрор від першої особи, а події розгортаються у сільській Америці.

Після катастрофічних подій Resident Evil 6, ця частина пропонує інтенсивний досвід виживання в жанрі жахастика, ставлячи гравця безпосередньо на місце головного героя.

Завдяки реалістичній графіці та напруженому геймплею, Resident Evil 7 поєднує в собі класичні елементи зі свіжими механіками, щоб забезпечити досвід, який настільки ж тривожний, наскільки і захоплюючий.

Outlast



Outlast / Фото Staem

У ролі журналіста-розслідувача Майлза Апшура ви досліджуєте загадковий притулок, розкриваючи похмурі таємниці, заховані в його стінах.

Outlast кидає гравцю виклик – вижити в пекельній божевільні, де на кожному кроці на вас чекає невимовний тихий жах. Не маючи зброї, ви можете лише бігти і ховатися, поки жахливі вороги переслідують вас у тьмяно освітлених коридорах.

Outlast пропонує по-справжньому захоплюючий досвід жаху завдяки реалістичній графіці та інтенсивному стелс-геймплею, що робить її обов'язковою грою для шанувальників психологічних жахів і відмінним вибором на вечір Гелловіна.

Dead Space



Dead Space / Фото Steam

Інженер Айзек Кларк піднімається на борт гірничодобувного корабля USG Ishimura, щоб знайти кохану, але виявляє, що судно кишить жахливими істотами.

Ремейк Dead Space, який вийшов минулого року пропонує значне візуальне покращення, атмосферний звук та дещо перероблений геймплей, залишаючись при цьому вірним оригіналу.

Боротьба за виживання проти некроморфів, жахлива атмосфера Ішімури та Айзек, що втрачає здоровий глузд, затягують вас у кошмар науково-фантастичного жаху, який ви ніколи не забудете.

The Evil Within 2



The Evil Within 2 / Steam

Детектив Себастьян Кастелланос повинен зіткнутися зі своїми найгіршими страхами, щоб врятувати дочку. Досліджуючи кошмарний світ, ви повинні переміщатися жахливими областями і зустрічатися з тривожними істотами.

Ви можете створювати пастки або натрапляти на ворогів безпосередньо, що дає вам свободу в тому, як ви вирішуєте кожен жахливий сценарій.

Захопливі візуальні ефекти та напружений ігровий процес роблять The Evil Within 2 грою, в яку обов'язково варто пограти на Гелловін.

Resident Evil Remake



Resident Evil Remake / Фото Steam

Настав час повернутися до маєтку, де зародилася класика жанру survival horror. Тепер повторити історію або пройти її вперше можна з покращеною графікою, звуком та керуванням.

Події гри розгортається в маєтку, сповненому таємниць, обмежених ресурсів і смертоносних істот. HD-версія гри також пропонує широкоекранну підтримку, покращений звук і нові опціональні елементи керування.

Якщо ви з якихось причин не грали в Resident Evil, рекомендуємо ознайомитися з римейком, адже це культова гра, яка стояла біля джерел жанру.

Visage



Visage / Фото Steam

Поміщаючи вас в будинок з трагічною та жорстокою історією, Visage занурює в моторошний психологічний жах.

Вашим завданням буде дослідити будинок, наповнений темними таємницями та спогадами про минулі родини. В цьому проклятому місці межа між реальністю та кошмаром починає розмиватися.

Реалістичне оточення Visage у поєднанні з моторошним сюжетом та невблаганним геймплеєм роблять гру одним з найбільш захопливих горрорів на сьогодні.

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Кожна з цих ігор пропонує унікальні страхіття, що гарантують вам чудову атмосферу жаху на Геловін. Наважтесь зіграти наодинці, або ж зберіться з друзями, щоб разом розділити ці відчуття.