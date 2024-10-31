Редакция Games 24 собрала TOP из 10 игр, которые умело нагоняют атмосферу ужаса и неповторимого испуга. Если вы искали чем еще пощекотать себе нервы – эта подборка точно вас не разочарует.

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Amnesia: The Dark Descent



Amnesia: The Dark Descent / Фото Steam

Окунитесь в древний лавкрафтовский ужас оказавшись в теле Дэниела, мужчины, который просыпается без памяти в безлюдном замке, наполненном темнотой и еще чем-то неизвестным. Передвигаясь узкими коридорами и темными комнатами, игроки открывают разорванные воспоминания Дэниела и встретятся со зловещими силами, которые преследуют его.

Этот survival horror от первого лица – это больше, чем игра, это опыт охоты, в котором вам придется примерить роль жертвы, а чтобы выжить, нужно полагаться только на свой разум, который способен подвести вас в самый ответственный момент.

У вас нет оружия, чтобы защитить себя; вместо этого вам придется полагаться на кражу, темные закоулки и перебежки. Иммерсивный звук и 3D-графика погружают вас в незабываемую атмосферу ужаса до такого уровня, что вы будете снимать наушники чтобы удостовериться, что этот шорох доносится не из угла вашей квартиры.

Until Dawn



Until Dawn / Фото Steam

Когда восемь друзей встречаются в изолированном домике через год после таинственного исчезновения двух других, их путешествие быстро превращается в кошмар.

Эта классика ужасов была портирована на ПК с захватывающими визуальными эффектами и улучшенной кинематографией. Until Dawn дарит вам уникальный опыт позволяя управлять судьбой каждого персонажа, принимая критические решения.

Каждый ваш выбор, от альянсов до жертв (а без них иногда не обойтись), влияет на то, кто выживет, обеспечивая уникальное прохождение игры каждый раз. С новыми визуальными улучшениями и переработанным звуковым сопровождением, это отличный триллер на Хэллоуин, где обойти ужас просто невозможно.

Silent Hill 2



Silent Hill 2 / Фото Steam

Получив письмо от своей умершей жены, Джеймс отправляется в загадочный городок Сайлент Хилла, надеясь снова ее найти, но находит кое-что, чего он отнюдь не ожидал.

Silent Hill 2 не зря признана одной из лучших игр в жанре психологического ужаса. Недавно игра получила ремейк с высококачественной графикой, захватывающим звуком и расширенной картой для еще более увлекательного погружения в атмосферу ужаса.

Исследуя жуткие локации и встречаясь лицом к лицу с ужасными созданиями, игра предлагает переработанную и гораздо более удобную камеру и измененную боевую систему, что делает каждую встречу с врагом, драматичным и нервным испытанием на выживание.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly



Fatal Frame 2: Crimson Butterfly / Фото Wikipedia

Следите за сестрами-близнецами Мио и Маю, которые исследуют заброшенное поселение и оказываются втянутыми в загадочный ритуал с привидениями.

Эта японская классика ужасов на выживание приглашает вас в путешествие через проклятую деревню, наполненную беспокойными духами. Игрокам придется использовать специальную камеру, чтобы отбиваться от духов и раскрывать тревожное прошлое поселения.

Важно! Игра доступна для консолей PlayStation 3, PlayStation 2 и Xbox.

Resident Evil 7



Resident Evil 7 / Фото Staem

Resident Evil 7 является своего рода возвращением к корням серии, хоть с первого взгляда этого и не скажешь. Игра погружает игроков в фотореалистичный хоррор от первого лица, а события разворачиваются в сельской Америке.

После катастрофических событий Resident Evil 6, эта часть предлагает интенсивный опыт выживания в жанре ужастика, ставя игрока непосредственно на место главного героя.

Благодаря реалистичной графике и напряженному геймплею, Resident Evil 7 сочетает в себе классические элементы со свежими механиками, чтобы обеспечить опыт, который настолько же тревожный, насколько и захватывающий.

Outlast



Outlast / Фото Staem

В роли журналиста-расследователя Майлза Апшура вы исследуете загадочное убежище, раскрывая мрачные тайны, спрятанные в его стенах.

Outlast бросает игроку вызов – выжить в адском сумасшедшем доме, где на каждом шагу вас ждет неописуемый тихий ужас. Не имея оружия, вы можете лишь бежать и прятаться, пока ужасные враги преследуют вас в тускло освещенных коридорах.

Outlast предлагает по-настоящему захватывающий опыт ужаса благодаря реалистичной графике и интенсивному стелс-геймплею, что делает ее обязательной игрой для поклонников психологических ужасов и отличным выбором на вечер Хэллоуина.

Dead Space



Dead Space / Фото Steam

Инженер Айзек Кларк поднимается на борт горнодобывающего корабля USG Ishimura, чтобы найти любимую, но обнаруживает, что судно кишит ужасными существами.

Ремейк Dead Space, который вышел в прошлом году предлагает значительное визуальное улучшение, атмосферный звук и несколько переработанный геймплей, оставаясь при этом верным оригиналу.

Борьба за выживание против некроморфов, ужасная атмосфера Ишимуры и Айзек, теряющий здравый смысл, затягивают вас в кошмар научно-фантастического ужаса, который вы никогда не забудете.

The Evil Within 2



The Evil Within 2 / Steam

Детектив Себастьян Кастелланос должен столкнуться со своими худшими страхами, чтобы спасти дочь. Исследуя кошмарный мир, вы должны перемещаться ужасными областями и встречаться с тревожными существами.

Вы можете создавать ловушки или наталкиваться на врагов непосредственно, что дает вам свободу в том, как вы решаете каждый ужасный сценарий.

Захватывающие визуальные эффекты и напряженный игровой процесс делают The Evil Within 2 игрой, в которую обязательно стоит поиграть на Хэллоуин.

Resident Evil Remake



Resident Evil Remake / Фото Steam

Пришло время вернуться в поместье, где зародилась классика жанра survival horror. Теперь повторить историю или пройти ее впервые можно с улучшенной графикой, звуком и управлением.

События игры разворачивается в поместье, полном тайн, ограниченных ресурсов и смертоносных существ. HD-версия игры также предлагает широкоэкранную поддержку, улучшенный звук и новые опциональные элементы управления.

Если вы по каким-то причинам не играли в Resident Evil, рекомендуем ознакомиться с ремейком, ведь это культовая игра, которая стояла у истоков жанра.

Visage



Visage / Фото Steam

Помещая вас в дом с трагической и жестокой историей, Visage погружает в жуткий психологический ужас.

Вашей задачей будет исследовать дом, наполненный темными тайнами и воспоминаниями о прошлых семьях. В этом проклятом месте граница между реальностью и кошмаром начинает размываться.

Реалистичное окружение Visage в сочетании с жутким сюжетом и неумолимым геймплеем делают игру одним из самых увлекательных хорроров на сегодня.

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Каждая из этих игр предлагает уникальные ужасы, что гарантируют вам замечательную атмосферу ужаса на Хэллоуин. Решитесь сыграть в одиночку, или соберитесь с друзьями, чтобы вместе разделить эти ощущения.