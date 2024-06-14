Додайте в розклад: найкращі ігри, що вийдуть цього літа

Наступні літні місяці обіцяють багато чудових ігрових новинок. Очікуються як невеликі інді-проєкти, так і серйозні AAA-ігри. Зібрали найкраще з того, на що варто звернути увагу любителям різноманітних жанрів.

Які ігри виходять у липні

Другий місяць літа готує одну дуже очікувану фанатами гру, яка в спекотну пору року занурить нас у морозний холод. Це Frostpunk 2, продовження популярного "виживальника", в якому нам потрібно розбудовувати місто, боротися з пронизливим холодом і досліджувати постапокаліптичний світ.

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Але ось повний список:

The First Descendant – 2 липня.

Final Fantasy XIV: Dawntrail – 2 липня.

Zenless Zone Zero – 4 липня.

Anger Foot – 11 липня.

EvilvEvil – 16 липня.

Schim – 18 липня.

Dungeons of Hinterburg – 18 липня.

Nintendo World Championships: NES Edition – 18 липня.

Flintlock – 18 липня.

EA Sports College Football 25 – 19 липня.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – 19 липня.

Exophobia – 23 липня.

Frostpunk 2 – 25 липня.

Kingdom Rush 5: Alliance – 25 липня.

Arranger: A Role Puzzling–Adventure – 25 липня.

Smite 2 – 30 липня.

Дивіться трейлер Frostpunk 2: дивіться відео

Які ігри вийдуть у серпні

Tomba! Special Edition – 1 серпня.

Thank Goodness You’re Here – 1 серпня.

Steamworld Heist II – 8 серпня.

Cat Quest III – 8 серпня.

The Crush House – 9 серпня.

Stormgate – 13 серпня.

Streets of Rogue 2 – 14 серпня.

I Am Your Beast – 15 серпня.

The Precinct – 15 серпня.

Dustborn – 20 серпня.

Black Myth: Wukong – 20 серпня.

Tactical Breach Wizards – 22 серпня.

Concord – 23 серпня.

World of Warcraft: The War Within – 26 серпня.

Core Keeper – 27 серпня.

Squirrel With A Gun – 29 серпня.

Star Wars Outlaws – 30 серпня.

Дивіться трейлер Star Wars Outlaws: дивіться відео