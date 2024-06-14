Додайте в розклад: найкращі ігри, що вийдуть цього літа

14 червня 2024, 16:01
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Наступні літні місяці обіцяють багато чудових ігрових новинок. Очікуються як невеликі інді-проєкти, так і серйозні AAA-ігри. Зібрали найкраще з того, на що варто звернути увагу любителям різноманітних жанрів.

Які ігри виходять у липні

Другий місяць літа готує одну дуже очікувану фанатами гру, яка в спекотну пору року занурить нас у морозний холод. Це Frostpunk 2, продовження популярного "виживальника", в якому нам потрібно розбудовувати місто, боротися з пронизливим холодом і досліджувати постапокаліптичний світ.

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Але ось повний список:

  • The First Descendant – 2 липня.
  • Final Fantasy XIV: Dawntrail – 2 липня.
  • Zenless Zone Zero – 4 липня.
  • Anger Foot – 11 липня.
  • EvilvEvil – 16 липня.
  • Schim – 18 липня.
  • Dungeons of Hinterburg – 18 липня.
  • Nintendo World Championships: NES Edition – 18 липня.
  • Flintlock – 18 липня.
  • EA Sports College Football 25 – 19 липня. 
  • Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – 19 липня.
  • Exophobia – 23 липня.
  • Frostpunk 2 – 25 липня.
  • Kingdom Rush 5: Alliance – 25 липня.
  • Arranger: A Role Puzzling–Adventure – 25 липня.
  • Smite 2 – 30 липня.

Дивіться трейлер Frostpunk 2: дивіться відео

Які ігри вийдуть у серпні

  • Tomba! Special Edition – 1 серпня.
  • Thank Goodness You’re Here – 1 серпня.
  • Steamworld Heist II – 8 серпня.
  • Cat Quest III – 8 серпня.
  • The Crush House – 9 серпня.
  • Stormgate – 13 серпня.
  • Streets of Rogue 2 – 14 серпня.
  • I Am Your Beast – 15 серпня.
  • The Precinct – 15 серпня.
  • Dustborn – 20 серпня.
  • Black Myth: Wukong – 20 серпня.
  • Tactical Breach Wizards – 22 серпня.
  • Concord – 23 серпня.
  • World of Warcraft: The War Within – 26 серпня.
  • Core Keeper – 27 серпня.
  • Squirrel With A Gun – 29 серпня.
  • Star Wars Outlaws – 30 серпня.

Дивіться трейлер Star Wars Outlaws: дивіться відео

Автор: Олександр Гайдамашко