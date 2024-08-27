Esports World Cup назвав найсильніші кіберспортивні організації світу: яке місце займає NAVI

Кубок світу з кіберспорту завершився, всі переможці вже відомі. З огляду на це ми тепер можемо побачити, які кіберспортивні клуби є найсильнішими за кількістю перемог. Спойлер: українська організація Natus Vincere потрапила в десятку найкращих.

Переможці

На офіційному сайті Кубка світу вже можна знайти список усіх переможців у кожній з дисциплін. Так, наприклад, українська команда NAVI домінує в Counter-Strike 2, T1 забрала перемогу в League of Legends, а в Tekken 8 переможцем вийшов ULSAN.

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Що ж стосується рейтингу найкращих кіберспортивних організацій, бо він рахувався не за перемогою в конкретній грі, а за загальною кількістю набраних балів, тобто фактично кількістю перемог в усіх дисциплінах.

Natus Vincere посіла восьме місце за підсумками змагань. NAVI заробили в загальному 1170 очок, більшу частину яких складають результати Counter-Strike 2. Як зазначають організатори, восьме місце принесло NAVI 600 000 доларів.

На першому місці розташувалась саудівська організація Team Falcons, як і очікувалось раніше. Ще за тиждень до фіналу вона набрала так багато балів, що жодні зміни не дозволили б конкурентам її обігнати. Багато хто цим лишився невдоволений, вбачаючи у цьому шахрайство. Falcons забирають 7 мільйонів доларів.

Друге місце отримала Team Liquid з Нідерландів, вона отримала 4 мільйони доларів.

Team BDS займає третє місце і забирає 2 мільйони.

Далі – Team Vitality. Півтора мільйона доларів.

П'ятірку замикає T1 з результатом у 1 250 000 доларів.



Найкращі кіберспортивні організації світу у 2024 році / Фото Esports World Cup

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