Найкращі косплеї від гравців Animal Crossing: від Джокера до Леді Дімітреску – фото

У надзвичайно популярному ексклюзиві для Nintendo Switch гравцям надається величезна свобода дій для створення острову їхньої мрії. Часто геймери у своїх роботах намагаються відтворити костюми та навіть локації з улюблених фільмів, мультиків чи ігор.

Animal Crossing: New Horizons сприяє розвитку творчості, надаючи гравцям різноманітні інструменти, та дозволяючи оформлювати свій власний острів, як їм заманеться. Це призвело до того, що деякі особливо кваліфіковані гравці майстерно відтворюють сцени, місця та персонажів зі знакових фільмів та відеоігор.

Цікаво Найкращі косплеї Genshin Impact: увага до деталей та спокусливі фото (16+)

Ельза з Крижаного Серця

Користувач Reddit під нікнеймом asuna86 похвалився відтворенням найбільш відомої сцени з мультфільму "Крижане серце" у якому головна героїня Ельза виконує свою пісню. За словами геймера, на реалізацію задуму у нього пішло не багато не мало – 26 годин.

Оригінал та косплей / зображення з Reddit

Танець Джокера

Зовсім нещодавно, вже інший користувач того ж таки Reddit теж потішив публіку відомою сценою уже з іншого голлівудського проєкту, а сам з оскароносного фільму "Джокер". Гравець під ніком Sylver_Acnh віртуозно відтворив химерний танець Хоакіна Фенікса.

Оригінал та косплей / зображення з Reddit

Колодязь зі Дзвінка

До того ж "Джокер" це не єдиний витвір Sylver_Acnh . Також він відтворив моторошну сцену з популярного фільму жахів "Дзвінок". Схоже ентузіаста тішить контраст між химерністю оригінальних сцен та їх зображенням у грі з доволі мультяшним стилем.

Оригінал та косплей / зображення з Reddit

Іграшкова IKEA

Мабуть, одним з найбільш неочікуваних косплеїв став саме цей. Користувачка Reddit skidmore101 вирішила створити у грі свій власний аналог меблевого магазину шведської мережі ІКЕА.

ІКЕА в Animal Crossing / зображення з Reddit

Платформа 9 3⁄4 та вітальня Грифіндору з Гаррі Поттера

Користувачка твітеру під ніком capsulebunny потрудилася над створенням культових місць для будь-якого фаната "поттеріани". В цих випадках не йдеться про наближення до деталей, проте дівчині точно вдалося передати магічну атмосферу твору про "хлопчика, що вижив".

Культові місця "поттеріани" в Animal Crossing / зображення з Twitter

Рамен Ічіраку

Місце, яке відоме кожному фанатові аніме та манги "Наруто" теж отримало свою версію в грі.

Оригінал та косплей / зображення screenrant

Леді Дімітреску та Хайзенберг

Поки Resident Evil 8: Village тримається в топі всіляких рейтингів, геймери не втрачають можливості "хайпанути" на тематиці цієї гри. Такий шлях обрав і реддітор masabow1018, який вирішив створити улюблених персонажів горору і в Animal Crossing.

Леді Дімітреску в Animal Crossing / зображення з Reddit

Карл Хайзенберг в Animal Crossing / зображення з Reddit

Справжнісінький Титанік

Ну і на останок – відеотур Титаніком. Щоправда, не справжнім, а створеним на своєму ігровому острові вмілими руками геймерки foxymeg.