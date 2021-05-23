Animal Crossing: New Horizons способствует развитию творчества, предоставляя игрокам различные инструменты, и позволяя оформлять свой собственный остров, как им заблагорассудится. Это привело к тому, что некоторые особо квалифицированные игроки искусно воспроизводят сцены, места и персонажей из знаковых фильмов и видеоигр.

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Эльза из Холодного Сердца

Пользователь Reddit под никнеймом asuna86 похвастался воспроизведением наиболее известной сцены из мультфильма "Холодное сердце", в котором главная героиня Эльза выполняет свою песню. По словам геймера, на реализацию замысла у него ушло ни много ни мало – 26 часов.

Оригинал и косплей / изображение с Reddit

Танец Джокера

Совсем недавно, уже другой пользователь того же Reddit тоже порадовал публику известной сценой уже с другого голливудского проекта, а именно из оскароносного фильма "Джокер". Игрок под ником Sylver_Acnh виртуозно воссоздал причудливый танец Хоакина Феникса.

Оригинал и косплей / изображение с Reddit

Колодец из Звонка

К тому же "Джокер" это не единственное произведение Sylver_Acnh . Также он воспроизвел жуткую сцену из популярного фильма ужасов "Звонок". Похоже энтузиаста радует контраст между мрачной атмосферой оригинальных сцен и их изображением в игре с довольно мультяшным стилем.

Оригинал и косплей / изображение с Reddit

Игрушечная IKEA

Пожалуй, одним из самых неожиданных косплея именно этот. пользовательница Reddit skidmore101 решила создать в игре свой собственный аналог мебельного магазина шведской сети ИКЕА.

ІКЕА в Animal Crossing / изображение с Reddit

Платформа 9 3⁄4 и гостиная Гриффиндора из Гарри Поттера

Пользовательница твитера под ником capsulebunny потрудилась над созданием культовых для любого фаната "поттерианы" мест. В этих случаях речь идет о приближении к деталям, однако девушке довольно точно удалось передать магическую атмосферу произведения о "мальчике, который выжил".

Культовые места "поттерианы" в Animal Crossing / изображение с Twitter

Рамен Ичираку

Место, которое известно каждому фанату аниме и манги "Наруто" тоже получило свою версию в игре.

Оригинал и косплей / изображение screenrant

Леди Димитреску и Хайзенберг

Пока Resident Evil 8: Village держится в топе всевозможных рейтингов, геймеры не упускают возможности "хайпануть" на тематике этой игры. Такой путь избрал и реддитор masabow1018, который решил создать любимых персонажей хоррора и в Animal Crossing.

Леди Димитреску в Animal Crossing / изображение с Reddit

Карл Хайзенберг в Animal Crossing / изображение с Reddit

Настоящий Титаник

Ну и напоследок – видеотур Титаником. Правда, не настоящим, а созданным на своем игровом острове умелыми руками геймера foxymeg.