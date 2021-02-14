Найкращі любовні історії у відеоіграх – добірка

Щоб відсвяткувати найромантичніший день року, ми розповімо вам про п'ять найбільш знакових пар зі світу відеоігор, любовні історії яких зачепили душі мільйонів геймерів з усього світу.

Відеоігри завжди були захопливим досвідом для гравців. Чи то прекрасний світ, круті персонажі чи цікава історія, в хорошій відеогрі завжди є в що закохатись. Часто сценаристи створюють такі любовні історії, що змушують навіть найцинічніших гравців переживати за стосунки віртуальних персонажів ледь не більше, ніж за власні.

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Незалежно від того чи цей роман є вибором гравця чи частиною лінійної історії, пари, представлені в списку – лише кілька знакових любовних ліній в історії відеоігор. Деякі були створені нещодавно, а деякі існують вже давно. Незалежно від віку, емоції, що вони подарували гравцям з усього світу запам'ятаються надовго.

Джон та Ебігейл Марстон (серія Red Dead Redemption)

Марстони / зображення egg.network

Попри те, що Ебігейл досить рідко з'являлась у першій частині Red Dead Redemption, те, як Джон говорить про неї, є надзвичайно романтичним. Приквел же розкриває стосунки пари детальніше і ми дізнаємося більше про те на скільки сильні почуття Джона. Вірність – рідкісна риса для ковбоя, але Марстон із задоволенням дотримується її та заради коханої відмовляється від колишнього способу життя поза законом та навіть стає фермером. Хоча їх роман і закінчився трагічно, важко заперечити, що це кохання було справжнім.

Натан Дрейк та Єлена Фішер (серія Uncharted)

Відомий авантюрист та журналістка / зображення wordpress.com

Натан Дрейк та Єлена Фішер, безумовно, одна з найбільш реалістичних пар у відеоіграх. Попри те, що вони розлучались у кожній грі та, на перший погляд, зовсім різні, існує сила, яка постійно зближує їх. Хоча Єлена зовсім не схожа на шукачку пригод, вона аж ніяк не є наївною блондинкою. Саме вона рятувала дупу Нейта набагато більше разів, ніж він заслуговує, і допомогла йому здолати багатьох негідників. Крім того, її гострий розум не раз допомагав Дрейку розгадувати чергові загадки, що траплялись на шляху шукача скарбів.

Але те, що насправді зображає Натана та Єлену як реалістичну пару – це справжній комфорт між ними. Навіть у найнебезпечніших ситуаціях їм все одно вдається жартувати чи бути сентиментальними. Одна з наймиліших сцен в Uncharted 4 – та де Єлена та Нейт насолоджуються подружнім життям і просто грають у Crash Bandicoot, хоча Натан явно ніколи в житті не грав у відеоігри.

Подружнє життя Дрейків

Геральт із Рівії та Йеннефер з Венгерберга (серія The Witcher)

Поцілунок на Скелліге / зображення pinterest

Хоча у грі величезний простір для романтичних стосунків і з іншими персонажами, насправді є тільки одна жінка, яку Геральт по-справжньому кохає – і це могутня чарівниця Йеннефер з Венгерберга, дівчина з фіолетовими очима, яка пахне бузком і аґрусом. Геральт зв'язує їхні долі завдяки бажанню, що він загадав джину. Проте і після того, як вони позбуваються цих чар їх все ще тягне один до одного. Попри всі суперечки та розбіжності, немає нікого, хто знає Геральта настільки добре, як Йеннефер – і так само своєю чергою відьмак розуміє чародійку як ніхто інший. Ця пара ідеальний приклад відомої ідіоми "partners in crime", адже вони – двоє бунтарів та вигнанців, які попри все залишаються хорошими людьми та просто бажають досягти щастя.

Шепард та всі персонажі (серія Mass Effect)

Шепард та Вакаріан / зображення gamesradar

На відміну від ситуації з Геральтом, у серії Mass Effect, на наш погляд, все набагато складніше. У гри не існує літературного бекграунду, тому тут абсолютно точно немає якоїсь "канонічної" історії кохання, тим більше Bioware знають як зробити по-справжньому інтерактивний сюжет. Окрім основної сюжетної лінії, гравець може пройти безліч різних шляхів, що містять в собі різноманітні романтичні історії.

Варіантів для романтичних стосунків у грі стільки, що неможливо обрати когось фаворитом. Bioware вдалося створити цілу низку персонажів з абсолютно різними характерами та своїми особливостями. До того ж можливість стосунків залежить від статі Шепарда, обраної гравцем. Кайдан – чуйний, Гаррус – вірний як ніхто, Талі – загадкова, а Ліара – просто чарівна. І це далеко не всі варіанти доступні гравцеві, тож кожен може власноруч створити історію, що стане йому до вподоби.

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Master Chief і Кортана (серія Halo)

Кортана здобула фізичну обгортку / зображення wallpaperaccess

Можливо, космічні військові баталії у Halo й захопили гравців, але саме тендітний зв'язок між суперсолдатом та його провідницею Кортаною розтопив навіть крижані серця геймерів. Можливо, вона й була розроблена лише як штучний інтелект, призначений виключно для того, щоб бути поводирем і супутником Мастер Чіфа, але абсолютно точно отримала власний розум і була живою.

Окрім постійних в'їдливих жартів, якими вони обмінювались із суперсолдатом, саме Кортана – єдина істота, яка коли-небудь змогла пробити його непорушну броню та змусила спартанця розкрити шматочки своєї людяності. Цій парі належить одна із найбільш зворушливих сцен з відеоігор, коли Кортана ненадовго отримала фізичну форму, щоб торкнутися Мастер Чіфа, перш ніж пожертвувати собою, врятувавши його в Halo 4.

Бонус:

Лінк та Зельда (всі ігри Zelda)

Лінк захищає Зельду / зображення pinterest

Історія Лінка та Зельди присутня у кожній грі франшизи, з різними персонажами у різних світах. З далеких 1980-их аж до сьогодення – стосунки цієї віртуальної пари складалися роками й перейшли від статусу близьких союзників до потенційних любовних інтересів. У “Skyward Sword” потенційний роман більш очевидний, ніж у будь-якій іншій грі. Лінк та Зельда завжди були друзями, але там є і достатньо хімії та передумов, щоб стверджувати про те, що вони збираються бути разом у майбутньому. Незалежно від статусу їхніх стосунків, за цим союзом завжди приємно спостерігати.

Маріо та принцеса Піч (всі ігри Mario)

Водопровідник та принцеса / зображення nintendo

Маріо і Піч, без сумніву, – одна з найвідоміших пар у відеоіграх. Історія між ними зазвичай однакова: Маріо повинен вирушити в небезпечну пригоду і врятувати Піч від Боузера, головного антагоніста серії. На відміну від інших стосунків, відносини Маріо і Піч насправді не змінювались протягом багатьох років. Історія їхній стосунків проста і зосереджена на милих історіях про порятунок, які, як ви знаєте, завжди мають щасливий кінець.

Але роль "дівчинки, яка потрапила в лихо" – це не єдине, що є знаковим. Їхні стосунки стосуються також соціальних забобонів і того, як люди можуть закохатися одне в одного незалежно від того, який їх соціальний клас, адже це історія про кохання звичайного водопровідника та шляхетної принцеси, як глибокого для звичайної відеогри!