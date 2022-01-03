Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: гра про Хагі Вагі та головоломка зі шпильками

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього разу з'явилося дві новинки. Щоправда, лідерство однаково утримує цікава головоломка Brain Story: Tricky Puzzle.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: непроста головоломка та дизайнерська робота

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Brain Story: Tricky Puzzle Poppy Horror: Chapter One Garena Free Fire Subway Surfers Roblox Poppy Rope Game DIY Keyboard Oil Tanker Truck Driving Games Pull the Pin Phone Case DIY

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього тижня з'явилося одразу кілька цікавих новинок, щоправда, лідерство однаково продовжує утримувати головоломка Brain Story: Tricky Puzzle. А з цікавих змін можна відзначити камбек гри Phone Case DIY, а також несподіване падіння Poppy Rope Game та Oil Tanker Truck Driving Games.

Покинули топ такі проєкти: Rocket League Sideswipe (13 місце), Race Master 3D Car Racing (11 місце) та Love Fantasy: Match & Stories​ (26 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Poppy Horror: Chapter One – відеогра, яка одразу ж заскочила на 2 сходинку цього топу. Головним героєм цієї гри є персонаж, який намагається вибратися живим із закинутої фабрики. Щоправда, зробити це дуже непросто, бо на її території встановлено чимало різноманітних головоломок. А найголовніше, що охороняє її мстива іграшка, яку звати Хагі Вагі.

Геймплей Poppy Horror: Chapter One: відео

Pull the Pin – новий мобільний проєкт, який дуже сподобався геймерам з Індії. За жанром це головоломка, у якій гравцям потрібно витягувати шпильки так, щоб в кошик потрапила потрібна кількість кульок. Розробники відзначили, що в їхній відеогрі просте керування, захопливий ігровий процес та чимало унікальних рівнів.

Трейлер гри Pull the Pin: відео