Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: гра про Хагі Вагі та головоломка зі шпильками

3 січня 2022 , 13:07
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього разу з'явилося дві новинки. Щоправда, лідерство однаково утримує цікава головоломка Brain Story: Tricky Puzzle.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав для вас найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: непроста головоломка та дизайнерська робота

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

  1. Brain Story: Tricky Puzzle
  2. Poppy Horror: Chapter One
  3. Garena Free Fire
  4. Subway Surfers
  5. Roblox
  6. Poppy Rope Game
  7. DIY Keyboard
  8. Oil Tanker Truck Driving Games
  9. Pull the Pin
  10. Phone Case DIY

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього тижня з'явилося одразу кілька цікавих новинок, щоправда, лідерство однаково продовжує утримувати головоломка Brain Story: Tricky Puzzle. А з цікавих змін можна відзначити камбек гри Phone Case DIY, а також несподіване падіння Poppy Rope Game та Oil Tanker Truck Driving Games.

Покинули топ такі проєкти: Rocket League Sideswipe (13 місце), Race Master 3D Car Racing (11 місце) та Love Fantasy: Match & Stories​ (26 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі мобільні ігри:

Poppy Horror: Chapter One – відеогра, яка одразу ж заскочила на 2 сходинку цього топу. Головним героєм цієї гри є персонаж, який намагається вибратися живим із закинутої фабрики. Щоправда, зробити це дуже непросто, бо на її території встановлено чимало різноманітних головоломок. А найголовніше, що охороняє її мстива іграшка, яку звати Хагі Вагі.

Геймплей Poppy Horror: Chapter One: відео

 

Pull the Pin – новий мобільний проєкт, який дуже сподобався геймерам з Індії. За жанром це головоломка, у якій гравцям потрібно витягувати шпильки так, щоб в кошик потрапила потрібна кількість кульок. Розробники відзначили, що в їхній відеогрі просте керування, захопливий ігровий процес та чимало унікальних рівнів.

Трейлер гри Pull the Pin: відео

 

Автор: Олег Шагалієв