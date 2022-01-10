Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: кумедний раннер та нестандартна головоломка

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього разу з'явилося дві новинки та змінився лідер. На перше місце несподівано заскочив культовий раннер Subway Surfers.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: гра про Хагі Вагі та головоломка зі шпильками

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Subway Surfers Garena Free Fire Roblox Race Master 3D Car Racing Slap and Run Sponge Art Pull the Pin Poppy Horror: Chapter One Count Masters Magic Tiles 3

У рейтингу найпопулярніших мобільних ігор цього тижня змінився лідер. На 1 сходинку досить несподівано заскочив культовий раннер Subway Surfers, а от головоломка Brain Story: Tricky Puzzle, яка раніше очолювала цей топ, опустилася одразу на 11 позицію.

З інших цікавих змін можна відзначити падіння Poppy Horror: Chapter One (з 2 на 8 місце), а також черговий камбек таких ігор: Race Master 3D Car Racing, Count Masters та Magic Tiles 3.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: Brain Story: Tricky Puzzle (11 місце), Poppy Rope Game (замало завантажень), DIY Keyboard (28 місце), Oil Tanker Truck Driving Games (14 місце) та Phone Case DIY​ (17 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі ігри:

Slap and Run – відеогра, яку розробила відома французька студія VOODOO. За жанром це черговий представник "родини" раннерів, щоправда, зі своєю кумедною концепцією. Річ у тім, що геймерам потрібно грати за героя, який дає ляпаса кожному персонажу. А головне завдання цієї відеогри – втекти від розлючених переслідувачів.

Ігровий процес Slap and Run: відео

Sponge Art – мобільний проєкт, який найбільше сподобався геймерам із США. За жанром це досить нестандартна головоломка, в якій геймерам потрібно за допомогою гумок стиснути губку так, щоб отримати вказане зображення. Розробники відзначили, що в їхній відеогрі дуже просте керування, а також чимало унікальних рівнів.

Геймплей Sponge Art: відео