Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: пошук прибульців та клон Minecraft

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

  1. Subway Surfers
  2. Twerk Race 3D Running Game
  3. Garena Free Fire
  4. Candy Crush Saga
  5. Roblox
  6. Count Masters
  7. Ground Digger
  8. Race Master 3D Car Racing
  9. Find the Alien
  10. Money Rush

Цього разу в топі найпопулярніших мобільних ігор з'явилося одразу три новинки, щоправда, лідер однаково не змінився. На 1 сходинці досить впевнено утримується відомий раннер Subway Surfers. З інших цікавих змін можна відзначити лише невелике падіння Roblox, Count Masters та Find the Alien.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: Craft Earth Boy (19 місце), Magic Tiles 3 (13 місце) та PUBG MOBILE (14 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі ігри:

Twerk Race 3D Running Game – мобільний проєкт, який одразу ж заскочив на 2 позицію цього топу. Загалом це черговий представник "родини" раннерів, щоправда, зі своєю чудернацькою концепцією. Річ у тім, що в цій відеогрі поєднано класичні забіги зі змаганнями з тверку.

Ігровий процес Twerk Race 3D Running Game: відео

Ground Digger – відеогра, в якій геймерам потрібно взяти участь у своєрідній подорожі до центру Землі. Річ у тім, що грають вони за персонажа, який керує екскаватор та дуже хоче дістатися туди. Для цього потрібно буде копати та збирати різноманітні ресурси для прокачування транспортного засобу.

Трейлер гри Ground Digger: відео

Money Rush – мобільна гра, яка дуже сподобалася гравцям з Індії та США. За жанром це раннер, в якому гравцям потрібно керувати монетами та банкнотами. Загалом геймплейно все досить просто: геймерам треба лише збирати гроші та вибирати правильні ворота.

Геймплей Money Rush: відео