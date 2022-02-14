Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.
Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: поиск пришельцев и клон Minecraft
Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:
- Subway Surfers
- Twerk Race 3D Running Game
- Garena Free Fire
- Candy Crush Saga
- Roblox
- Count Masters
- Ground Digger
- Race Master 3D Car Racing
- Find the Alien
- Money Rush
На этот раз в топе самых популярных мобильных игр появилось сразу три новинки, правда, лидер все равно не изменился. На 1 строчке довольно уверенно удерживается известный раннер Subway Surfers. Из других интересных изменений можно отметить лишь небольшое падение Roblox, Count Masters и Find the Alien.
Покинули десятку лучших такие проекты: Craft Earth Boy (19 место), Magic Tiles 3 (13 место) и PUBG MOBILE (14 место). А впервые в рейтинг попали следующие игры:
Twerk Race 3D Running Game – мобильный проект, который сразу же запрыгнул на 2 позицию этого топа. В общем это очередной представитель "семейства" раннеров, правда, со своей причудливой концепцией. Дело в том, что в этой видеоигре совмещены классические забеги с соревнованиями по тверку.
Игровой процесс Twerk Race 3D Running Game: видео
Ground Digger – видеоигра, в которой геймерам нужно принять участие в своеобразном путешествии к центру Земли. Дело в том, что играют они за персонажа, который управляет экскаватором и очень хочет добраться туда. Для этого нужно будет копать и собирать разнообразные ресурсы для прокачки транспортного средства.
Трейлер игры Ground Digger: видео
Money Rush – мобильная игра, которая очень понравилась игрокам из Индии и США. По жанру это раннер, в котором игрокам нужно управлять монетами и банкнотами. В целом геймплейно все достаточно просто: геймерам нужно только собирать деньги и выбирать правильные ворота.
Геймплей Money Rush: видео