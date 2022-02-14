Games24 с помощью портала Appmagic отобрал самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: поиск пришельцев и клон Minecraft

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

Subway Surfers Twerk Race 3D Running Game Garena Free Fire Candy Crush Saga Roblox Count Masters Ground Digger Race Master 3D Car Racing Find the Alien Money Rush

На этот раз в топе самых популярных мобильных игр появилось сразу три новинки, правда, лидер все равно не изменился. На 1 строчке довольно уверенно удерживается известный раннер Subway Surfers. Из других интересных изменений можно отметить лишь небольшое падение Roblox, Count Masters и Find the Alien.

Покинули десятку лучших такие проекты: Craft Earth Boy (19 место), Magic Tiles 3 (13 место) и PUBG MOBILE (14 место). А впервые в рейтинг попали следующие игры:

Twerk Race 3D Running Game – мобильный проект, который сразу же запрыгнул на 2 позицию этого топа. В общем это очередной представитель "семейства" раннеров, правда, со своей причудливой концепцией. Дело в том, что в этой видеоигре совмещены классические забеги с соревнованиями по тверку.

Игровой процесс Twerk Race 3D Running Game: видео

Ground Digger – видеоигра, в которой геймерам нужно принять участие в своеобразном путешествии к центру Земли. Дело в том, что играют они за персонажа, который управляет экскаватором и очень хочет добраться туда. Для этого нужно будет копать и собирать разнообразные ресурсы для прокачки транспортного средства.

Трейлер игры Ground Digger: видео

Money Rush – мобильная игра, которая очень понравилась игрокам из Индии и США. По жанру это раннер, в котором игрокам нужно управлять монетами и банкнотами. В целом геймплейно все достаточно просто: геймерам нужно только собирать деньги и выбирать правильные ворота.

Геймплей Money Rush: видео