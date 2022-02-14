Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: подорож до центру Землі та дивний раннер

У топі найпопулярніших мобільних ігор цього тижня відбулося одразу кілька перестановок. Щоправда, лідерство однаково утримує раннер Subway Surfers.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: пошук прибульців та клон Minecraft

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Subway Surfers Twerk Race 3D Running Game Garena Free Fire Candy Crush Saga Roblox Count Masters Ground Digger Race Master 3D Car Racing Find the Alien Money Rush

Цього разу в топі найпопулярніших мобільних ігор з'явилося одразу три новинки, щоправда, лідер однаково не змінився. На 1 сходинці досить впевнено утримується відомий раннер Subway Surfers. З інших цікавих змін можна відзначити лише невелике падіння Roblox, Count Masters та Find the Alien.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: Craft Earth Boy (19 місце), Magic Tiles 3 (13 місце) та PUBG MOBILE (14 місце). А вперше до рейтингу потрапили такі ігри:

Twerk Race 3D Running Game – мобільний проєкт, який одразу ж заскочив на 2 позицію цього топу. Загалом це черговий представник "родини" раннерів, щоправда, зі своєю чудернацькою концепцією. Річ у тім, що в цій відеогрі поєднано класичні забіги зі змаганнями з тверку.

Ігровий процес Twerk Race 3D Running Game: відео

Ground Digger – відеогра, в якій геймерам потрібно взяти участь у своєрідній подорожі до центру Землі. Річ у тім, що грають вони за персонажа, який керує екскаватор та дуже хоче дістатися туди. Для цього потрібно буде копати та збирати різноманітні ресурси для прокачування транспортного засобу.

Трейлер гри Ground Digger: відео

Money Rush – мобільна гра, яка дуже сподобалася гравцям з Індії та США. За жанром це раннер, в якому гравцям потрібно керувати монетами та банкнотами. Загалом геймплейно все досить просто: геймерам треба лише збирати гроші та вибирати правильні ворота.

Геймплей Money Rush: відео