Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: якісний клон та новий лідер

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор відбулося одразу кілька цікавих змін. Наприклад, на першу позицію досить несподівано заскочила відеогра Garena Free Fire.

Games24 за допомогою порталу Appmagic відібрав найпопулярніші мобільні ігри за останній тиждень. У рейтинг потрапили безплатні відеоігри, які мають найбільшу кількість завантажень у Google Play та App Store.

Топ за минулий тиждень Найкращі мобільні ігри за останній тиждень: несподіваний лідер та цікава новинка

Рейтинг найкращих безплатних мобільних ігор за останній тиждень:

Garena Free Fire Subway Surfers Roblox FIFA Soccer Candy Crush Saga Count Masters Race Master 3D Car Racing Paper Fold Magic Tiles 3 PUBG MOBILE

Цього тижня в топі найпопулярніших мобільних ігор відбулося немало перестановок. Головоломка Sponge Art, яка раніше очолювала цей рейтинг, опустилася одразу на 11 місце. А от на 1 позицію досить несподівано піднялася королівська битва Garena Free Fire. З інших цікавих змін можна відзначити черговий камбек FIFA Soccer, Paper Fold та PUBG MOBILE.

Покинули десятку найкращих такі проєкти: Sponge Art (11 місце), My Talking Tom 2 (15 місце) та Fall Break (замало завантажень). Варто відзначити, що цього разу в топі немає новинок, а тому ми розповімо про проєкт, який був найближчим до цього:

Stumble Guys: Multiplayer Royale – мобільна відеогра, яка розмістилася лише на 20 сходинці загального рейтингу. Цей проєкт може зацікавити всіх шанувальників Fall Guys: Ultimate Knockout, а все тому, що геймплейно та візуально ці відеоігри дуже схожі. Напевно, мобільну гру можна навіть назвати клоном, щоправда, дуже якісним.

Геймплей Stumble Guys: Multiplayer Royale: відео