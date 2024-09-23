Цим треба поділитися: 4 найкращі програми на Windows для захоплення яскравих ігрових моментів

Вдалим ігровим моментом завжди кортить поділитися з друзями. Успішний фраг, майстерна комбінація, або ж просто кумедна ігрова ситуація завжди варта поширення і краще, щоб ви були до цього готові.

Консольним гравцям не потрібно додатково перейматися, адже на геймпаді є відповідна кнопка, яка дозволяє поділитися скриншотом, або зберегти відео останньої події. На ПК є аналоги, але ви можете про них не знати, а деякі окремі застосунки потрібно встановлювати спеціально. Games 24 підготував кілька чудових програм, які знадобляться кожному геймеру.

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Outplayed

Outplayed – дуже популярний вибір для запису ігрових моментів завдяки простоті використання та автоматизації. Ця програма здатна автоматично записувати ігровий процес у різних іграх, від MOBA до FPS, і навіть у деяких однокористувацьких іграх.

Однак варто зазначити, що автоматичний запис доступний здебільшого для найпопулярніших ігор. Якщо гра більш нішева, програма запропонує користувачам вибрати, чи захоплювати все, чи захоплювати вручну, чи не захоплювати взагалі. Хоча цей запит може дратувати, його можна вимкнути у налаштуваннях.

Керування роликами в Outplayed також є важливою функцією. Програма автоматично видаляє старі кліпи відповідно до встановлених користувачем лімітів, зберігаючи при цьому улюблені. Вбудований відеоплеєр є зручним у користуванні, пропонуючи такі функції, як сповільнене відтворення та масштабування окремих кадрів – ідеально підходить для перегляду деталей ігрового процесу, таких як точність прицілювання.

OBS Studio Replay Buffer

OBS Studio широко відома своїми можливостями потокової передачі та трансляції, але її функція Replay Buffer ідеально підходить для записування ігрових моментів. Після налаштування Replay Buffer, OBS буде безперервно записувати останні кілька секунд або хвилин ігрового процесу, які можна зберегти в будь-який момент.

Щоб активувати буфер відтворення, користувачі мають увімкнути його в Налаштуваннях > Вивід і встановити бажану тривалість.

і встановити бажану тривалість. Після активації на головному екрані OBS з'явиться нова кнопка з написом "Запустити буфер відтворення", що дозволить користувачам зберегти буфер у будь-який момент.

Окрім захоплення основних моментів, OBS пропонує розширені можливості кастомізації, такі як дизайн накладання, налаштування роздільної здатності та навіть накладання введення, щоб показати натискання клавіш або інші дії під час гри.

Nvidia Instant Replay

Ексклюзивно для користувачів графічних процесорів Nvidia доступна утиліта Nvidia Instant Replay. Це легкий і надійний інструмент для захоплення ігрових моментів. Програма вперше представлена у 2016 році особливо цінується за низький вплив на продуктивність системи, що робить її чудовим варіантом для геймерів, яким важливий як плавний ігровий процес, так і високоякісне захоплення відео.

Хоча Nvidia Instant Replay пропонує автоматичне захоплення відео, його підтримка певних ігор обмежена. Однак функція ручного захоплення залишається найсильнішою перевагою програми. За допомогою легкодоступної гарячої клавіші користувачі можуть миттєво зберегти до 20 хвилин минулого ігрового процесу.

Крім того, оверлей Nvidia забезпечує легкий доступ до налаштувань для регулювання якості захоплення, частоти кадрів і роздільної здатності без необхідності виходити з гри.

Xbox Game Bar

Попередньо встановлена на більшості систем Windows, Xbox Game Bar пропонує просте, але ефективне рішення для захоплення найяскравіших моментів. Цей інструмент, який активується натисканням клавіш Win + G або через системні налаштування, забезпечує швидкий доступ до різноманітних опцій захоплення, включаючи можливість зберегти останні 30 секунд ігрового процесу, натиснувши клавіші Win + Alt + G.

Хоча Xbox Game Bar, можливо, не пропонує широких можливостей налаштування, як інші інструменти з цього списку, його надійність робить його надійним запасним варіантом. Це особливо корисно, коли інші програми виходять з ладу або мають технічні проблеми, гарантуючи, що ключові моменти все ще будуть зафіксовані. Хоча він не такий гнучкий, як деякі конкуренти, це практичний варіант для користувачів, які хочуть отримати щось швидке і доступне без додаткових інсталяцій.

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Незалежно від того, чи ви любите позмагатися в онлайнових шутерах, або ж просто поблукати печерами під час чергової пригоди, ви гарантовано матимете ситуації якими захочете поділитися з друзями, тож краще підготуватися до цього заздалегідь. Надіємося ці поради допоможуть вам знайти рішення, яке забезпечить збереження яскравих ігрових моментів.