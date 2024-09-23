Завдяки новим функціям, таким як підключення до Wi-Fi та можливість об'єднати іграшки завдяки інтернету, оновлена іграшка приваблює нове покоління шанувальників, а також ностальгуючих дорослих, повідомляє BBC.

Читайте на сайті Все що відомо про Nintendo Switch 2: новий витік розкриває дизайн і характеристики консолі

У відповідь на цей відновлений інтерес у Великій Британії відкрився перший в історії офіційний магазин тамагочі – розширення, якого не було навіть на піку популярності у 1996 році.

Сучасна версія Тамагочі зберегла свій ностальгічний дизайн – барвистий пристрій у формі яйця з невеликим цифровим екраном і кнопками – але оснащена оновленими технологіями.

Відродження тамагочі пояснюється його заспокійливим ефектом в сучасному стрімкому, сповненому стресу світі. Віртуальні домашні улюбленці пропонують людям простий і доступний спосіб розслабитися, та закривають потребу у піклуванні про компаньйона, навіть, якщо він цифровий.

Тамагочі офіційно повернулися до Великої Британії у 2019 році і відтоді стабільно набирають популярність серед гравців різного віку.

Дивіться також Творець мему "This is Fine" хоче зробити з нього комп'ютерну гру

Попри те, що в іграшки з'явилося багато конкурентів на ринку віртуальних домашніх улюбленців, включаючи сучасні альтернативи, такі як Bitzee від Hatchimals з інтерактивним дисплеєм і Punirunes від Takara Tomy, унікальний шарм Тамагочі продовжує резонувати зі споживачами. Інші знайомі з 90-х імена, такі як DigiMon, що також належить Bandai Namco, теж залишаються популярними.