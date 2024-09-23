Благодаря новым функциям, таким как подключение к Wi-Fi и возможность объединить игрушки благодаря интернету, обновленная игрушка привлекает новое поколение поклонников, а также ностальгирующих взрослых, сообщает BBC.

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В ответ на этот возобновившийся интерес в Великобритании открылся первый в истории официальный магазин тамагочи – расширение, которого не было даже на пике популярности в 1996 году.

Современная версия Тамагочи сохранила свой ностальгический дизайн – красочное устройство в форме яйца с небольшим цифровым экраном и кнопками – но оснащена обновленными технологиями.

Возрождение тамагочи объясняется его успокаивающим эффектом в современном стремительном, полном стресса мире. Виртуальные домашние любимцы предлагают людям простой и доступный способ расслабиться, и закрывают потребность в заботе о компаньоне, даже, если он цифровой.

Тамагочи официально вернулись в Великобританию в 2019 году и с тех пор стабильно набирают популярность среди игроков всех возрастов.

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Несмотря на то, что у игрушки появилось много конкурентов на рынке виртуальных домашних любимцев, включая современные альтернативы, такие как Bitzee от Hatchimals с интерактивным дисплеем и Punirunes от Takara Tomy, уникальный шарм Тамагочи продолжает резонировать с потребителями. Другие знакомые с 90-х имена, такие как DigiMon, что также принадлежит Bandai Namco, тоже остаются популярными.