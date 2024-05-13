Гравець Minecraft знайшов "неможливий" предмет – його просто не мало б існувати

Шанувальник Minecraft зробив дивовижне відкриття, знайшовши у пісочниці Mojang настільки рідкісний предмет, що його просто не мало б існувати в грі.

Коли здається, що всесвіт Minecraft уже немає чим здивувати геймерів, в справу вступають баги.

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У грі від Mojang існує чимало різноманітних досягнень, якими її шанувальники полюбляють мірятися у мережі.

Однак, схоже, що користувач Reddit під ніком Firm_Geologist_3480 перевершив усіх, адже знайшов предмет, існування якого викликає здивування навіть у найдосвідченіших "майнкрафтерів".

За словами гравця, досліджуючи лісовий особняк він знайшов Золоте Яблуко із зачаруванням "Ефективність 1".

Лісовий особняк – це масивна споруда, яка з'являється в темних лісах і вважається одним із найнебезпечніших місць у Minecraft. Причиною цього є наявність в ньому великої кількості сильних ворогів.

Ймовірно, найрідкісніший предмет у Minecraft / Фото з Reddit

Особливість знахідки геймера у тому, що теоретично, такого предмета не повинно бути в грі зовсім. Річ у тому, що зачарування у Minecraft поділяються залежно від класу предмета на який спрямовані: броня, зброя чи інструменти.

"Ефективність" є чудовим зачаруванням для інструментів, але його не можна використати для жодних інших предметів, отже яблуко, знайдене геймером – це баг, до того ж неймовірно рідкісний.