Когда кажется, что вселенной Minecraft уже нечем удивить геймеров, в дело вступают баги.
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В игре от Mojang существует немало различных достижений, которыми ее поклонники любят мериться в сети.
Однако, похоже, что пользователь Reddit под ником Firm_Geologist_3480 превзошел всех, ведь нашел предмет, существование которого вызывает удивление даже у самых опытных "майнкрафтеров".
По словам игрока, исследуя лесной особняк он нашел Золотое Яблоко с зачарованием "Эффективность 1".
Вероятно, самый редкий предмет в Minecraft / Фото с Reddit
Особенность находки геймера в том, что теоретически, такого предмета не должно быть в игре совсем. Дело в том, что зачарования в Minecraft делятся в зависимости от класса предмета на который направлены: броня, оружие или инструменты.
"Эффективность" является прекрасным зачарованием для инструментов, но его нельзя использовать ни для каких других предметов, так что яблоко, найденное геймером – это баг, к тому же невероятно редкий.