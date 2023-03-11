Epic Games Store, представлений у грудні 2018 року, не витрачав багато часу, щоб позиціонувати себе як найбільшого конкурента Steam. Магазин швидко обігнав Origin і Uplay, які належать EA Play і Ubisoft Connect відповідно.
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Найочікуваніші ігри 2023 року
У рамках свого останнього звіту Year in Review компанія з Північної Кароліни опублікувала невпорядкований список 20 найбільш очікуваних ігор 2023 року серед своїх користувачів:
- Star Wars Jedi: Survivor,
- Assassin's Creed Mirage,
- Skull and Bones,
- The Last of Us Part 1,
- Tchia,
- Crime Boss: Rockay City,
- Hades 2,
- STALKER 2: Heart of Chernobyl,
- Witchfire,
- Honkai: Star Rail,
- Dead Island 2,
- RawMen,
- Suicide Squade,
- Alan Wake 2,
- RedFall,
- The Lord of the Rings: Return to Moria,
- The Wolf Among Us,
- ARC Raiders,
- Sins of a Solar Impire,
- Ravenlok.
Рейтинг, імовірно, отримали завдяки опитуванням користувачів. Оскільки не кожна гра з переліку нині може бути включена в список побажань Epic Games Store.
Найочікуваніші ігри 2023 року / Epic Games Store
Нещодавно опублікований звіт також показав, що цифровий магазин має понад 230 мільйонів користувачів ПК з початку року, що на 19% більше, ніж у 2021 році.
Epic Games Store також мав 68 мільйонів активних користувачів у грудні, що на 10% більше, ніж у 2021 році. Водночас на платформі спостерігалося незначне зниження продажів, яке склало 820 мільйонів доларів США протягом 2022 року, що на 20 мільйонів доларів менше, ніж у попередньому році.