Epic Games Store, представлений у грудні 2018 року, не витрачав багато часу, щоб позиціонувати себе як найбільшого конкурента Steam. Магазин швидко обігнав Origin і Uplay, які належать EA Play і Ubisoft Connect відповідно.

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Найочікуваніші ігри 2023 року

У рамках свого останнього звіту Year in Review компанія з Північної Кароліни опублікувала невпорядкований список 20 найбільш очікуваних ігор 2023 року серед своїх користувачів:

  • Star Wars Jedi: Survivor,
  • Assassin's Creed Mirage,
  • Skull and Bones,
  • The Last of Us Part 1,
  • Tchia,
  • Crime Boss: Rockay City,
  • Hades 2,
  • STALKER 2: Heart of Chernobyl,
  • Witchfire,
  • Honkai: Star Rail,
  • Dead Island 2,
  • RawMen,
  • Suicide Squade,
  • Alan Wake 2,
  • RedFall,
  • The Lord of the Rings: Return to Moria,
  • The Wolf Among Us,
  • ARC Raiders,
  • Sins of a Solar Impire,
  • Ravenlok.

Рейтинг, імовірно, отримали завдяки опитуванням користувачів. Оскільки не кожна гра з переліку нині може бути включена в список побажань Epic Games Store.

Найочікуваніші ігри 2023 року / Epic Games Store

Нещодавно опублікований звіт також показав, що цифровий магазин має понад 230 мільйонів користувачів ПК з початку року, що на 19% більше, ніж у 2021 році.

Epic Games Store також мав 68 мільйонів активних користувачів у грудні, що на 10% більше, ніж у 2021 році. Водночас на платформі спостерігалося незначне зниження продажів, яке склало 820 мільйонів доларів США протягом 2022 року, що на 20 мільйонів доларів менше, ніж у попередньому році.