Epic Games Store, представлений у грудні 2018 року, не витрачав багато часу, щоб позиціонувати себе як найбільшого конкурента Steam. Магазин швидко обігнав Origin і Uplay, які належать EA Play і Ubisoft Connect відповідно.

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Найочікуваніші ігри 2023 року

У рамках свого останнього звіту Year in Review компанія з Північної Кароліни опублікувала невпорядкований список 20 найбільш очікуваних ігор 2023 року серед своїх користувачів:

Star Wars Jedi: Survivor,

Assassin's Creed Mirage,

Skull and Bones,

The Last of Us Part 1,

Tchia,

Crime Boss: Rockay City,

Hades 2,

STALKER 2: Heart of Chernobyl ,

, Witchfire,

Honkai: Star Rail,

Dead Island 2,

RawMen,

Suicide Squade,

Alan Wake 2,

RedFall,

The Lord of the Rings: Return to Moria,

The Wolf Among Us,

ARC Raiders,

Sins of a Solar Impire,

Ravenlok.

Рейтинг, імовірно, отримали завдяки опитуванням користувачів. Оскільки не кожна гра з переліку нині може бути включена в список побажань Epic Games Store.

Найочікуваніші ігри 2023 року / Epic Games Store

Нещодавно опублікований звіт також показав, що цифровий магазин має понад 230 мільйонів користувачів ПК з початку року, що на 19% більше, ніж у 2021 році.

Epic Games Store також мав 68 мільйонів активних користувачів у грудні, що на 10% більше, ніж у 2021 році. Водночас на платформі спостерігалося незначне зниження продажів, яке склало 820 мільйонів доларів США протягом 2022 року, що на 20 мільйонів доларів менше, ніж у попередньому році.