Epic Games Store, представленный в декабре 2018 года, не тратил много времени на то, чтобы позиционировать себя как крупнейшего конкурента Steam. Магазин быстро обогнал Origin и Uplay, принадлежащие EA Play и Ubisoft Connect соответственно.

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Самые ожидаемые игры 2023 года

В рамках своего последнего отчета Year in Review компания из Северной Каролины опубликовала неупорядоченный список 20 самых ожидаемых игр 2023 среди своих пользователей:

  • Star Wars Jedi: Survivor,
  • Assassin's Creed Mirage,
  • Skull and Bones,
  • The Last of Us Part 1,
  • Tchia,
  • Crime Boss: Rockay City,
  • Hades 2,
  • STALKER 2: Heart of Chernobyl,
  • Witchfire,
  • Хонкай: Star Rail,
  • Dead Island 2,
  • RawMen,
  • Suicide Squade,
  • Alan Wake 2,
  • RedFall,
  • The Lord of the Rings: Возврат к Moria,
  • The Wolf Among Us,
  • ARC Raiders,
  • Sins of a Solar Impire,
  • Ravenlok.

Рейтинг, вероятно, получили благодаря опросам пользователей. Поскольку не каждая игра из перечня может быть включена в список пожеланий Epic Games Store.

Самые ожидаемые игры 2023 года / Epic Games Store

Недавно опубликованный отчет также показал, что цифровой магазин имеет более 230 миллионов пользователей ПК с начала года, что на 19% больше, чем в 2021 году.

Epic Games Store также имел 68 миллионов активных пользователей в декабре, что на 10% больше, чем в 2021 году. В то же время, на платформе наблюдалось незначительное снижение продаж, которое составило 820 миллионов долларов США в течение 2022 года, что на 20 миллионов долларов меньше, чем в предыдущем году.