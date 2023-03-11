Epic Games Store, представленный в декабре 2018 года, не тратил много времени на то, чтобы позиционировать себя как крупнейшего конкурента Steam. Магазин быстро обогнал Origin и Uplay, принадлежащие EA Play и Ubisoft Connect соответственно.
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Самые ожидаемые игры 2023 года
В рамках своего последнего отчета Year in Review компания из Северной Каролины опубликовала неупорядоченный список 20 самых ожидаемых игр 2023 среди своих пользователей:
- Star Wars Jedi: Survivor,
- Assassin's Creed Mirage,
- Skull and Bones,
- The Last of Us Part 1,
- Tchia,
- Crime Boss: Rockay City,
- Hades 2,
- STALKER 2: Heart of Chernobyl,
- Witchfire,
- Хонкай: Star Rail,
- Dead Island 2,
- RawMen,
- Suicide Squade,
- Alan Wake 2,
- RedFall,
- The Lord of the Rings: Возврат к Moria,
- The Wolf Among Us,
- ARC Raiders,
- Sins of a Solar Impire,
- Ravenlok.
Рейтинг, вероятно, получили благодаря опросам пользователей. Поскольку не каждая игра из перечня может быть включена в список пожеланий Epic Games Store.
Самые ожидаемые игры 2023 года / Epic Games Store
Недавно опубликованный отчет также показал, что цифровой магазин имеет более 230 миллионов пользователей ПК с начала года, что на 19% больше, чем в 2021 году.
Epic Games Store также имел 68 миллионов активных пользователей в декабре, что на 10% больше, чем в 2021 году. В то же время, на платформе наблюдалось незначительное снижение продаж, которое составило 820 миллионов долларов США в течение 2022 года, что на 20 миллионов долларов меньше, чем в предыдущем году.