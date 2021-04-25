Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: архітектори з Minecraft і таємничі створіння

Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери показали таємниче створіння з AC Valhalla та знайшли архітектора наступного рівня.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: Маріо за ґратами та новий ворог Дімітреску

10 місце – Така різна GTA Online

Кількість вподобань – 4 тисячі

Автор – raider0411

9 місце – "Таємниче" створіння з Assassin's Creed Valhalla

Кількість вподобань – 9 тисяч

Автор – BossaNovva