Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: архітектори з Minecraft і таємничі створіння

Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери показали таємниче створіння з AC Valhalla та знайшли архітектора наступного рівня.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: Маріо за ґратами та новий ворог Дімітреску

10 місце – Така різна GTA Online

Кількість вподобань – 4 тисячі

Автор – raider0411

9 місце – "Таємниче" створіння з Assassin's Creed Valhalla

Кількість вподобань – 9 тисяч

Автор – BossaNovva

8 місце – Як потрібно грати у Mass Effect

Кількість вподобань – 14 тисяч

Автор – iRadinVerse

"Ef" – рятую галактику від старовинних машин в епічній космічній опері
"fect" – намагаюся переспати з кимось

7 місце – Класика жанру

Кількість вподобань – 22 тисячі 

Автор – darh1407

Коли ви проходите стелс-місію, і один з ворогів вас помічає:
 – Зміна планів, ігноруйте ваше початкове завдання.
 – Нікого не залишати в живих.

6 місце – Архітектор наступного рівня

Кількість вподобань – 23 тисячі

Автор – OrFenn-D-Gamer

Хлопець: Ого!!! Ви той великий архітектор! Яке програмне забезпечення ви використовуєте при розробці матеріалів?
Архітектор: Minecraft

5 місце – Несправедливість повсюди

Кількість вподобань – 24 тисячі

Автор – vergil09

Коли ви витрачаєте свій час на розгадування головоломок і проходження довгих підземель, а ворог просто та без зусиль заходить через випадковий отвір, щоб дійти до кінця:

4 місце – Коли не можеш покинути дім без всіх бафів

Кількість вподобань – 33 тисячі

Автор – karmagheden

3 місце – Одного разу в компанії Electronic Arts

Кількість вподобань – 35 тисяч

Автор – SrGrafo

Людина, яка займається логотипами у компанії EA:
Інша частина компанії:

2 місце – Життєва ситуація 

Кількість вподобань – 44 тисячі

Автор – velabas

 – прекрасний ранок
 – мене так надихає тепле сонячне проміння, і я відчуваю…
 – сьогоднішній день буде продуктивним!

1 місце – Погані хлопці

Кількість вподобань – 52 тисячі

Автор – _LonePhoenix

Дівчина: я зустрічаюся лише з поганими хлопцями
Я: 