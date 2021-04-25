Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: архітектори з Minecraft і таємничі створіння

Джерело:24 канал
Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери показали таємниче створіння з AC Valhalla та знайшли архітектора наступного рівня.
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: Маріо за ґратами та новий ворог Дімітреску
Кількість вподобань – 4 тисячі
Автор – raider0411
Кількість вподобань – 9 тисяч
Автор – BossaNovva
Кількість вподобань – 14 тисяч
Автор – iRadinVerse
"Ef" – рятую галактику від старовинних машин в епічній космічній опері
"fect" – намагаюся переспати з кимось
Кількість вподобань – 22 тисячі
Автор – darh1407
Коли ви проходите стелс-місію, і один з ворогів вас помічає:
– Зміна планів, ігноруйте ваше початкове завдання.
– Нікого не залишати в живих.
Кількість вподобань – 23 тисячі
Автор – OrFenn-D-Gamer
Хлопець: Ого!!! Ви той великий архітектор! Яке програмне забезпечення ви використовуєте при розробці матеріалів?
Архітектор: Minecraft
Кількість вподобань – 24 тисячі
Автор – vergil09
Кількість вподобань – 33 тисячі
Автор – karmagheden
Кількість вподобань – 35 тисяч
Автор – SrGrafo
Кількість вподобань – 44 тисячі
Автор – velabas
– прекрасний ранок
– мене так надихає тепле сонячне проміння, і я відчуваю…
– сьогоднішній день буде продуктивним!
Кількість вподобань – 52 тисячі
Автор – _LonePhoenix
Дівчина: я зустрічаюся лише з поганими хлопцями
Я: