Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього разу геймери знайшли головного ворога Дімітреску та поділилися своїми страхами.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: GTA в реальності та оригінальна Лара Крофт

10 місце – Страшний сон всіх геймерів

Кількість вподобань – 5 тисяч

Автор – Astromustafa

Коли ваша мама знайомить вас зі своїм новим хлопцем, а він називає ваш ігровий нікнейм

9 місце – Коли вперше зайшов в онлайн

Кількість вподобань – 8 тисяч

Автор – Bipolar-Gamer

Я та нова гра, яку я нещодавно придбав

Токсики, смурфи та гравці, які дуже багато грають

8 місце – Герой, який здолає Дімітреску

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – Alzward

Леді Дімітреску: хлопче, ти не зможеш мене здолати.

Хлопець: я знаю, але він зможе.

Колективне перезбудження в інтернеті

7 місце – Коли виходить нова гра, але вам дуже потрібна ця зарплата

Кількість вподобань – 28 тисяч

Автор – deadlyspawn187

6 місце – Кожен шлюб має свої злети та падіння

Кількість вподобань – 31 тисяча

Автор – DanbyDraws

Жінка: я стурбована та вважаю, що мій чоловік обманює (зраджує).

Детектив: я доберуся до суті.

Чоловік: вгору, вгору, вниз, вниз, вправо, вліво, вправо, вліво, А, Б…

Жінка: наскільки все погано?

Детектив: досить погано, він навіть неправильно ввів код.

5 місце – Ролі в RPG на прикладі органів

Кількість вподобань – 47 тисяч

Автор – GummyZombies

Шлунок – той, хто завдає найбільше шкоди

Серце – цілитель

Мозок – злодій

Печінка – танк

4 місце – Маріо за ґратами

Кількість вподобань – 59 тисяч

Автор – __Dawn__Amber__

– Ну, я вже зачинив тебе у в'язниці. Насправді це найгірше, що я можу зробити без підвищення вікового рейтингу цієї гри.

3 місце – Коли стає нудно

Кількість вподобань – 63 тисячі

Автор – Shipmatewarrior

Коли ви розпочинаєте грати

Коли ви досягли максимального рівня у грі

Коли ви перекачані та нудьгуєте так, що знімаєте всю броню, бігаєте навколо та б'єте всіх

2 місце – А що ж далі?

Кількість вподобань – 64 тисячі

Автор – AANGame

Боже, це виглядає так реально.

Чортова графіка, виглядає так піксельно.

Чортова графіка, на моєму PC це не запускається.

1 місце – Нова геймерська проблема

Кількість вподобань – 94 тисячі

Автор – SrGrafo

– Дай вгадаю, у тебе так багато ігор, але "грати немає в що".

– Що? НІ, є багато ігор, в які можна пограти.

– У мене просто не вистачає часу!