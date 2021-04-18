Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этот раз геймеры нашли главного врага Димитреску и поделились своими страхами.

На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: GTA в реальности и оригинальная Лара Крофт

10 место – Страшный сон всех геймеров

Количество лайков – 5 тысяч

Автор – Astromustafa

Когда ваша мама знакомит вас со своим новым парнем, а он называет ваш игровой никнейм

9 место – Когда впервые зашел в онлайн

Количество лайков – 8 тысяч

Автор – Bipolar-Gamer

Я и новая игра, которую я недавно приобрел

Токсики, смурфы и игроки, которые очень много играют

8 место – Герой, который одолеет Димитреску

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – Alzward

Леди Димитреску: парень, ты не сможешь меня одолеть.

Парень: я знаю, но он сможет.

Коллективное перевозбуждение в интернете

7 место – Когда выходит новая игра, но вам очень нужна эта зарплата

Количество лайков – 28 тысяч

Автор – deadlyspawn187

6 место – Каждый брак имеет свои взлеты и падения

Количество лайков – 31 тысяча

Автор – DanbyDraws

Женщина: я обеспокоена и считаю, что мой муж обманывает (изменяет).

Детектив: я доберусь до сути.

Мужчина: вверх, вверх, вниз, вниз, вправо, влево, вправо, влево, А, Б...

Женщина: насколько все плохо?

Детектив: достаточно плохо, он даже неправильно ввел код.

5 место – Роли в RPG на примере органов

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – GummyZombies

Желудок – тот, кто наносит больше всего урона

Сердце – целитель

Мозг – злодей

Печень – танк

4 место – Марио за решеткой

Количество лайков – 59 тысяч

Автор – __Dawn__Amber__

– Ну, я уже закрыл тебя в тюрьме. На самом деле это худшее, что я могу сделать без повышения возрастного рейтинга этой игры.

3 место – Когда становится скучно

Количество лайков – 63 тысячи

Автор – Shipmatewarrior

Когда вы начинаете играть

Когда вы достигли максимального уровня в игре

Когда вы перекачанные и скучаете так, что снимаете всю броню, бегаете вокруг и избиваете всех

2 место – А что же дальше?

Количество лайков – 64 тысячи

Автор – AANGame

Боже, это выглядит так реально.

Чертова графика, выглядит так пиксельно.

Чертова графика, на моем PC это не запускается.

1 место – Новая геймерская проблема

Количество лайков – 94 тысячи

Автор – SrGrafo

– Дай угадаю, у тебя так много игр, но "играть не во что".

– Что? Нет, есть много игр, в которые можно поиграть.

– У меня просто не хватает времени!