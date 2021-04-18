Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: Марио за решеткой и новый враг Димитреску
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этот раз геймеры нашли главного врага Димитреску и поделились своими страхами.
Источник:24 канал
На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: GTA в реальности и оригинальная Лара Крофт
10 место – Страшный сон всех геймеров
Количество лайков – 5 тысяч
Автор – Astromustafa
Когда ваша мама знакомит вас со своим новым парнем, а он называет ваш игровой никнейм
9 место – Когда впервые зашел в онлайн
Количество лайков – 8 тысяч
Автор – Bipolar-Gamer
Я и новая игра, которую я недавно приобрел
Токсики, смурфы и игроки, которые очень много играют
8 место – Герой, который одолеет Димитреску
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – Alzward
Леди Димитреску: парень, ты не сможешь меня одолеть.
Парень: я знаю, но он сможет.
Коллективное перевозбуждение в интернете
7 место – Когда выходит новая игра, но вам очень нужна эта зарплата
Количество лайков – 28 тысяч
Автор – deadlyspawn187
6 место – Каждый брак имеет свои взлеты и падения
Количество лайков – 31 тысяча
Автор – DanbyDraws
Женщина: я обеспокоена и считаю, что мой муж обманывает (изменяет).
Детектив: я доберусь до сути.
Мужчина: вверх, вверх, вниз, вниз, вправо, влево, вправо, влево, А, Б...
Женщина: насколько все плохо?
Детектив: достаточно плохо, он даже неправильно ввел код.
5 место – Роли в RPG на примере органов
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – GummyZombies
Желудок – тот, кто наносит больше всего урона
Сердце – целитель
Мозг – злодей
Печень – танк
4 место – Марио за решеткой
Количество лайков – 59 тысяч
Автор – __Dawn__Amber__
– Ну, я уже закрыл тебя в тюрьме. На самом деле это худшее, что я могу сделать без повышения возрастного рейтинга этой игры.
3 место – Когда становится скучно
Количество лайков – 63 тысячи
Автор – Shipmatewarrior
Когда вы начинаете играть
Когда вы достигли максимального уровня в игре
Когда вы перекачанные и скучаете так, что снимаете всю броню, бегаете вокруг и избиваете всех
2 место – А что же дальше?
Количество лайков – 64 тысячи
Автор – AANGame
Боже, это выглядит так реально.
Чертова графика, выглядит так пиксельно.
Чертова графика, на моем PC это не запускается.
1 место – Новая геймерская проблема
Количество лайков – 94 тысячи
Автор – SrGrafo
– Дай угадаю, у тебя так много игр, но "играть не во что".
– Что? Нет, есть много игр, в которые можно поиграть.
– У меня просто не хватает времени!
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