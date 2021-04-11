Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: GTA в реальности и оригинальная Лара Крофт
Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этот раз они нашли правильный косплей на Лару Крофт, а также уже хотят сыграть в Resident Evil Village.
Источник:24 канал
На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: полное погружение и бюджетный Геральт
10 место – Правильный косплей на Лару Крофт
Количество лайков – 3 тысячи
Автор – nikolas69420
Я нашел самый лучший косплей за всю историю...
9 место – GTA в реальной жизни
Количество лайков – 4 тысячи
Автор – raider0411
Когда подъехал к дому Лестера из GTA
8 место – В ожидании Resident Evil Village
Количество лайков – 5 тысяч
Автор – y0urPalMitch
7 место – The Voice of Skyrim
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – Crumplypine
6 место – Логика геймеров
Количество лайков – 15 тысяч
Автор – radrico
Грязная квартира, которую можно убрать за 30 минут.
Лучше потратить час на сбор ресурсов, чтобы сделать это место красивым.
5 место – Талантливые геймеры
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – -Nyco-
Общество: геймеры не имеют никакого таланта
Геймеры:
4 место – RIP PS Vita
Количество лайков – 22 тысячи
Автор – DorknightReturns
Sony и люди, которые до сих пор пользуются PS Vita.
3 место – Торговцы в видеоиграх
Количество лайков – 61 тысяча
Автор – theman_themyth_
Я: имею самый редкий предмет в видеоигре.
Торговец в этой игре: я дам тебе 5 золотых за это!
2 место – Грешные компании
Количество лайков – 67 тысяч
Автор – The_WereArcticFox
Зависть, гордость, обжорство, жадность,
похоть, лень, гнев.
1 место – "Командная игра"
Количество лайков – 72 тысячи
Автор – ITZ_minecrabro
Игрок из вашей команды возродился.
– я вернулся, друзья!
– запасное оружие?
– нет друг, у меня только одно.
– то же.
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