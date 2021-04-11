Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этот раз они нашли правильный косплей на Лару Крофт, а также уже хотят сыграть в Resident Evil Village.

На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: полное погружение и бюджетный Геральт

10 место – Правильный косплей на Лару Крофт

Количество лайков – 3 тысячи

Автор – nikolas69420

Я нашел самый лучший косплей за всю историю...

9 место – GTA в реальной жизни

Количество лайков – 4 тысячи

Автор – raider0411

Когда подъехал к дому Лестера из GTA

8 место – В ожидании Resident Evil Village

Количество лайков – 5 тысяч

Автор – y0urPalMitch

7 место – The Voice of Skyrim

Количество лайков – 12 тысяч

Автор – Crumplypine

6 место – Логика геймеров

Количество лайков – 15 тысяч

Автор – radrico

Грязная квартира, которую можно убрать за 30 минут.

Лучше потратить час на сбор ресурсов, чтобы сделать это место красивым.

5 место – Талантливые геймеры

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – -Nyco-

Общество: геймеры не имеют никакого таланта

Геймеры:

4 место – RIP PS Vita

Количество лайков – 22 тысячи

Автор – DorknightReturns

Sony и люди, которые до сих пор пользуются PS Vita.

3 место – Торговцы в видеоиграх

Количество лайков – 61 тысяча

Автор – theman_themyth_

Я: имею самый редкий предмет в видеоигре.

Торговец в этой игре: я дам тебе 5 золотых за это!

2 место – Грешные компании

Количество лайков – 67 тысяч

Автор – The_WereArcticFox

Зависть, гордость, обжорство, жадность,

похоть, лень, гнев.

1 место – "Командная игра"

Количество лайков – 72 тысячи

Автор – ITZ_minecrabro

Игрок из вашей команды возродился.

– я вернулся, друзья!

– запасное оружие?

– нет друг, у меня только одно.

– то же.