Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: полное погружение и бюджетный Геральт
На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры нашли бюджетный косплей на Геральта, а один фанат Red Dead Redemption 2 показал интересный способ игры.
Источник:24 канал
На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: проклятие, схемы и древний мультиплеер
10 место – Польза видеоигр
Количество лайков – 6 тысяч
Автор – FumingOstrich35
– Добро пожаловать, теперь посмотрим, как ты проводил время на земле.
– Что!?
– Ты потратил 1357 часов на Марио??
– О, так вот как ты получаешь эту звезду... Я люблю эту игру!!
9 место – Создай себя
Количество лайков – 9 тысяч
Автор – CaptainSolo80
Создать нового персонажа? Да
– Я знаю, я сделаю себя!
– черт, я должен добавить хоть где-то зачетные пункты.
8 место – Только лучший сможет открыть эти двери
Количество лайков – 23 тысячи
Автор – Rosstin316
Замкнуто – Очень трудно
7 место – Эти маркеры на карте
Количество лайков – 26 тысяч
Автор – Alzward
Красный: боже, ты всю ночь играл?
Синий: да.
Красный: как далеко ты прошел?
Синий: я прошел только первую сюжетную миссию.
Красный: это все?
Синий: я ходил вокруг и "закрывал" все маркеры на карте.
Красный: ты не должен был...
Синий: должен.
6 место – Когда съел хлеб
Количество лайков – 27 тысяч
Автор – Mr-Gentleman96
– Ха-ха. Я одолел тебя.
Жевание*
– А потом, после всей этой работы, чудак просто ест хлеб, и бац! Он уже здоров!
5 место – Бюджетный косплей
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – Metalloid_Emon
4 место – Классика ролевых видеоигр
Количество лайков – 63 тысячи
Автор – TryingTimesComics
Колдун: для вашего следующего квеста мне понадобится 10 медвежьих зубов, чтобы создать эликсир страданий.
Путешественник: странно, но хорошо.
Путешественник: ладно, у медведей много зубов, поэтому это должно быть быстро.
Через 2 часа
Путешественник: почему в этих медведей нет зубов?!
3 место – Настоящее погружение в видеоигру
Количество лайков – 81 тысяча
Автор – toiletlover1
2 место – Перелет
Количество лайков – 82 тысячи
Автор – tony_esp
Мальчик: мама, я боюсь летать.
Мама: хорошо, думай о полете, как о быстром перемещении с любимой видеоигры.
Ты не можешь быстро перемещаться, когда опасность рядом.
1 место – Детские воспоминания
Количество лайков – 89 тысяч
Автор – pale_guy_
Как я запомнил игру
Как она выглядела на самом деле
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