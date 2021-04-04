На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры нашли бюджетный косплей на Геральта, а один фанат Red Dead Redemption 2 показал интересный способ игры.

На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: проклятие, схемы и древний мультиплеер

10 место – Польза видеоигр

Количество лайков – 6 тысяч

Автор – FumingOstrich35

– Добро пожаловать, теперь посмотрим, как ты проводил время на земле.

– Что!?

– Ты потратил 1357 часов на Марио??

– О, так вот как ты получаешь эту звезду... Я люблю эту игру!!

9 место – Создай себя

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – CaptainSolo80

Создать нового персонажа? Да

– Я знаю, я сделаю себя!

– черт, я должен добавить хоть где-то зачетные пункты.

8 место – Только лучший сможет открыть эти двери

Количество лайков – 23 тысячи

Автор – Rosstin316

Замкнуто – Очень трудно

7 место – Эти маркеры на карте

Количество лайков – 26 тысяч

Автор – Alzward

Красный: боже, ты всю ночь играл?

Синий: да.

Красный: как далеко ты прошел?

Синий: я прошел только первую сюжетную миссию.

Красный: это все?

Синий: я ходил вокруг и "закрывал" все маркеры на карте.

Красный: ты не должен был...

Синий: должен.

6 место – Когда съел хлеб

Количество лайков – 27 тысяч

Автор – Mr-Gentleman96

– Ха-ха. Я одолел тебя.

Жевание*

– А потом, после всей этой работы, чудак просто ест хлеб, и бац! Он уже здоров!

5 место – Бюджетный косплей

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – Metalloid_Emon

4 место – Классика ролевых видеоигр

Количество лайков – 63 тысячи

Автор – TryingTimesComics

Колдун: для вашего следующего квеста мне понадобится 10 медвежьих зубов, чтобы создать эликсир страданий.

Путешественник: странно, но хорошо.

Путешественник: ладно, у медведей много зубов, поэтому это должно быть быстро.

Через 2 часа

Путешественник: почему в этих медведей нет зубов?!

3 место – Настоящее погружение в видеоигру

Количество лайков – 81 тысяча

Автор – toiletlover1

2 место – Перелет

Количество лайков – 82 тысячи

Автор – tony_esp

Мальчик: мама, я боюсь летать.

Мама: хорошо, думай о полете, как о быстром перемещении с любимой видеоигры.

Ты не можешь быстро перемещаться, когда опасность рядом.

1 место – Детские воспоминания

Количество лайков – 89 тысяч

Автор – pale_guy_

Как я запомнил игру

Как она выглядела на самом деле