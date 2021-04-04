Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: повне занурення у гру та бюджетний Геральт
Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери відшукали бюджетний косплей на Геральта, а один фанат Red Dead Redemption 2 показав цікавий спосіб гри.
Джерело:24 канал
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: прокляття, схеми та древній мультиплеєр
10 місце – Користь відеоігор
Кількість вподобань – 6 тисяч
Автор – FumingOstrich35
– Вітаю, зараз подивимося, як ти проводив час на землі.
– Що!?
– Ти витратив 1357 годин на Маріо??
– О, так ось як ти отримуєш цю зірку… Я люблю цю гру!!
9 місце – Створи себе
Кількість вподобань – 9 тисяч
Автор – CaptainSolo80
Створити нового персонажа? Так
– Я знаю, я зроблю себе!
– дідько, я повинен додати хоч десь залікові пункти.
8 місце – Лише найкращий зможе відчинити ці двері
Кількість вподобань – 23 тисячі
Автор – Rosstin316
Замкнено – Дуже важко
7 місце – Ці маркери на мапі
Кількість вподобань – 26 тисяч
Автор – Alzward
Червоний: боже, ти всю ніч грав?
Синій: так.
Червоний: як далеко ти пройшов?
Синій: я пройшов лише першу сюжетну місію.
Червоний: це все?
Синій: я ходив довкола та "закривав" всі маркери на мапі.
Червоний: ти не повинен був...
Синій: повинен.
6 місце – Коли з'їв хліб
Кількість вподобань – 27 тисяч
Автор – Mr-Gentleman96
– Ха-ха. Я здолав тебе.
Жування*
– А потім, після всієї цієї роботи, дивак просто їсть хліб, і бац! Він вже здоровий!
5 місце – Бюджетний косплей
Кількість вподобань – 47 тисяч
Автор – Metalloid_Emon
4 місце – Класика рольових відеоігор
Кількість вподобань – 63 тисячі
Автор – TryingTimesComics
Чаклун: для вашого наступного квесту мені знадобиться 10 ведмежих зубів, щоб створити еліксир страждань.
Мандрівник: дивно, але добре.
Мандрівник: гаразд, у ведмедів багато зубів, тому це повинно бути швидко.
Через дві години
Мандрівник: чому у цих ведмедів немає зубів?!
3 місце – Справжнє занурення у відеогру
Кількість вподобань – 81 тисяча
Автор – toiletlover1
2 місце – Переліт
Кількість вподобань – 82 тисячі
Автор – tony_esp
Хлопчик: мама, я боюся літати.
Мама: добре, думай про політ, як про швидке переміщення з улюбленої відеогри.
Ти не можеш швидко переміщуватися, коли небезпека поруч.
1 місце – Дитячі спогади
Кількість вподобань – 89 тисяч
Автор – pale_guy_
Як я запам’ятав гру
Як вона виглядала насправді
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