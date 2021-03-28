Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент, а ми збираємо найкращі їхні роботи. Цього разу геймери відшукали стародавній мультиплеєр, а також розібралися із дочасним доступом.

На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: проблеми Геральта та професіонали з GTA

10 місце – Все дуже просто

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – Siriuxx

Друг: не хвилюйся, гра не така заплутана

Відеогра:

9 місце – Коли вся сім'я геймерів

Кількість вподобань – 18 тисяч

Автор – Hyyren

Коли ви хочете повечеряти з дружиною, але рейд починається через 10 хвилин.

8 місце – Знайома ситуація

Кількість вподобань – 34 тисячі

Автор – IdiotoftheEast

Ти програв... знову.

Хлопець: будь ласка, лише одна перемога… Після цього я зможу піти спати.

Перемога!

Хлопець: нарешті! Тепер я хочу більше!

7 місце – Monster Hunter Surprise

Кількість вподобань – 35 тисяч

Автор – DanbyDraws

– Його важко поранено.

– Цього разу ми його зловимо.

Тренер покемонів: …!

– Агов! Що ти, біса, робиш?

– Ні, ні. Ми не зв'язуємося з цим хлопцем.

6 місце – Прокляття геймера

Кількість вподобань – 55 тисяч

Автор – NonRock

Прокляті відьмою назавжди бути геймером

Нікуди не належать

Занадто сильні, щоб грати з друзями

Недостатньо хороші для змагальних ігор

5 місце – Придбання нових відеоігор

Кількість вподобань – 75 тисяч

Автор – GQveracity

Коли дитина: у мене є нова гра. Я маю зіграти вже зараз.

Коли дорослий: ця нова гра має гарний вигляд на моїй полиці. Чорт забирай, я навіть можу іноді дивитися на неї.

4 місце – У такі моменти краще зберігати гру

Кількість вподобань – 79 тисяч

Автор – pm_me_STEAM_-_CODES

Я вперше підіймаюся на Високий Хротгар та дивуюся тому, що там звучить бойова музика.

3 місце – Класичні схеми

Кількість вподобань – 86 тисяч

Автор – MadeByTio

– Ми все зіпсували!

– Наша відеогра ще не готова.

– І у нас закінчуються гроші.

– У дочасний доступ її.

2 місце – Мультиплеєр із дев'яностих

Кількість вподобань – 89 тисяч

Автор – Zephir62

1 місце – Не все те золото, що блищить

Кількість вподобань – 100 тисяч

Автор – Alzward

Бандитська зношена броня чи Соренівська кіраса долі