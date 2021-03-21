Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: проблеми Геральта та професіонали з GTA
Цього тижня користувачі Reddit створили чимало цікавих та оригінальних робіт, а ми зібрали для вас найкращі. Геймери шукають справжнього Геральта та відзначають професіоналізм продавців з GTA.
Джерело:24 канал
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
Топ за минулий тиждень тут Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: античіт у CS:GO та дитинство Тревора з GTA
10 місце – А так можна було?
Кількість вподобань – 13 тисяч
Автор – RichieRich685
Випадковий розробник: виправив баг з тривалими завантаженнями, який існував 8 років
Rockstar:
9 місце – Потрібно було не дивитися на неї
Кількість вподобань – 18 тисяч
Автор – READmyNAMEifUgay
Геральт: "свистить"
Плітка: ...
Геральт: чорт забирай, Плітка
8 місце – Така знайома реклама
Кількість вподобань – 23 тисячі
Автор – AntFry
Реклама мобільних ігор:
Лише 2% можуть це вирішити!!
7 місце – У покемонів свої правила
Кількість вподобань – 26 тисяч
Автор – MeepMorpsu
Ніхто не зцілює себе, поранивши іншого
Vileplume використовує Mega Drain (прийом, який завдає шкоди супернику та відновлює здоров'я Vileplume)
6 місце – Він просто професіонал
Кількість вподобань – 27 тисяч
Автор – DavidTitiFriki
Спостерігає, як ви вбиваєте 15 людей на вулиці
З радістю продає вам хот-дог
5 місце – Коли впевнений у собі
Кількість вподобань – 31 тисяча
Автор – bradhrad
Коли гра запитує вас, чи потрібно вам пройти навчання, а ви відповідаєте ні
4 місце – Чому так завжди з купою золота?
Кількість вподобань – 35 тисяч
Автор – ready110
Всі RPG такі схожі…
Ви знайшли дві золоті монети
3 місце – Правдива історія
Кількість вподобань – 61 тисяча
Автор – BRUHAPPS786
Батьки, які називають мене розчаруванням
Я, який "вибив" платину у Dark Souls 1 – 3
2 місце – Дитячі спогади
Кількість вподобань – 74 тисячі
Автор – one_loop
Як The Legend of Zelda: Ocarina of Time реально виглядала:
Як це виглядало для мене, коли мені було 12:
1 місце – Хто з них справжній?
Кількість вподобань – 88 тисяч
Автор – Metalloid_Emon
Геральт зіграв за самого себе
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