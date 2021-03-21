Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: проблемы Геральта и профессионалы из GTA
На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры ищут настоящего Геральта и отмечают профессионализм продавцов с GTA.
Источник:24 канал
На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: античит в CS:GO и детство Тревора с GTA
10 место – А так можно было?
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – RichieRich685
Случайный разработчик: исправил баг с длительными загрузками, который существовал 8 лет
Rockstar:
9 место – Нужно было не смотреть на нее
Количество лайков – 18 тысяч
Автор – READmyNAMEifUgay
Геральт: "свистит"
Плотва: ...
Геральт: черт возьми, Плотва
8 место – Такая знакомая реклама
Количество лайков – 23 тысячи
Автор – AntFry
Реклама мобильных игр:
Лишь 2% могут это решить!!
7 место – В покемонов свои правила
Количество лайков – 26 тысяч
Автор – MeepMorpsu
Никто не исцеляет себя, ранив другого
Vileplume использует Mega Drain (прием, который наносит урон противнику и восстанавливает здоровье Vileplume)
6 место – Он просто профессионал
Количество лайков – 27 тысяч
Автор – DavidTitiFriki
Наблюдает, как вы убиваете 15 человек на улице
С радостью продает вам хот-дог
5 место – Когда уверен в себе
Количество лайков – 31 тысяча
Автор – bradhrad
Когда игра спрашивает вас, нужно ли вам пройти обучение, а вы отвечаете нет
4 место – Почему так всегда с кучей золота?
Количество лайков – 35 тысяч
Автор – ready110
Все RPG так похожи...
Вы нашли две золотые монеты
3 место – Правдивая история
Количество лайков – 61 тысяча
Автор – BRUHAPPS786
Родители, которые называют меня разочарованием
Я, который "выбил" платину в Dark Souls 1 – 3
2 место – Детские воспоминания
Количество лайков – 74 тысячи
Автор – one_loop
Как The Legend of Zelda: Ocarina of Time реально выглядела:
Как это выглядело для меня, когда мне было 12:
1 место – Кто из них настоящий?
Количество лайков – 88 тысяч
Автор – Metalloid_Emon
Геральт сыграл за самого себя
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