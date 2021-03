На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры ищут настоящего Геральта и отмечают профессионализм продавцов с GTA.

На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: античит в CS:GO и детство Тревора с GTA

10 место – А так можно было?

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – RichieRich685

Случайный разработчик: исправил баг с длительными загрузками, который существовал 8 лет

Rockstar:

9 место – Нужно было не смотреть на нее

Количество лайков – 18 тысяч

Автор – READmyNAMEifUgay

Геральт: "свистит"

Плотва: ...

Геральт: черт возьми, Плотва

8 место – Такая знакомая реклама

Количество лайков – 23 тысячи

Автор – AntFry

Реклама мобильных игр:

Лишь 2% могут это решить!!

7 место – В покемонов свои правила

Количество лайков – 26 тысяч

Автор – MeepMorpsu

Никто не исцеляет себя, ранив другого

Vileplume использует Mega Drain (прием, который наносит урон противнику и восстанавливает здоровье Vileplume)

6 место – Он просто профессионал

Количество лайков – 27 тысяч

Автор – DavidTitiFriki

Наблюдает, как вы убиваете 15 человек на улице

С радостью продает вам хот-дог

5 место – Когда уверен в себе

Количество лайков – 31 тысяча

Автор – bradhrad

Когда игра спрашивает вас, нужно ли вам пройти обучение, а вы отвечаете нет

4 место – Почему так всегда с кучей золота?

Количество лайков – 35 тысяч

Автор – ready110

Все RPG так похожи...

Вы нашли две золотые монеты

3 место – Правдивая история

Количество лайков – 61 тысяча

Автор – BRUHAPPS786

Родители, которые называют меня разочарованием

Я, который "выбил" платину в Dark Souls 1 – 3

2 место – Детские воспоминания

Количество лайков – 74 тысячи

Автор – one_loop

Как The Legend of Zelda: Ocarina of Time реально выглядела:

Как это выглядело для меня, когда мне было 12:

1 место – Кто из них настоящий?

Количество лайков – 88 тысяч

Автор – Metalloid_Emon

Геральт сыграл за самого себя