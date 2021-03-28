Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: проклятие, схемы и древний мультиплеер
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этот раз геймеры нашли древний мультиплеер, а также разобрались с ранним доступом.
Источник:24 канал
На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: проблемы Геральта и профессионалы из GTA
10 место – Все очень просто
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – Siriuxx
Друг: не волнуйся, игра не такая запутанная
Видеоигра:
9 место – Когда вся семья геймеров
Количество лайков – 18 тысяч
Автор – Hyyren
Когда вы хотите поужинать с женой, но рейд начинается через 10 минут.
8 место – Знакомая ситуация
Количество лайков – 34 тысячи
Автор – IdiotoftheEast
Ты проиграл... снова.
Парень: пожалуйста, только одна победа... После этого я смогу пойти спать.
Победа!
Парень: наконец-то! Теперь я хочу больше!
7 место – Monster Hunter Surprise
Количество лайков – 35 тысяч
Автор – DanbyDraws
– Он тяжело ранен.
– На этот раз мы его поймаем.
Тренер покемонов: ...!
– Эй! Что ты, черт возьми, делаешь?
– Нет, нет. Мы не связываемся с этим парнем.
6 место – Проклятие геймера
Количество лайков – 55 тысяч
Автор – NonRock
Проклятые ведьмой навсегда быть геймером
Никуда не принадлежат
Слишком сильны, чтобы играть с друзьями
Недостаточно хороши для соревновательных игр
5 место – Покупка новых видеоигр
Количество лайков – 75 тысяч
Автор – GQveracity
Когда ребенок: у меня есть новая игра. Я должен сыграть уже сейчас.
Когда взрослый: эта новая игра выглядит хорошо на моей полке. Черт возьми, я даже могу иногда смотреть на нее.
4 место – В такие моменты лучше сохранять игру
Количество лайков – 79 тысяч
Автор – pm_me_STEAM_-_CODES
Я впервые поднимаюсь на Высокий Хротгар и удивляюсь тому, что там звучит боевая музыка.
3 место – Классические схемы
Количество лайков – 86 тысяч
Автор – MadeByTio
– Мы все испортили!
– Наша видеоигра еще не готова.
– И у нас заканчиваются деньги.
– В ранний доступ ее.
2 место – Мультиплеер с девяностых
Количество лайков – 89 тысяч
Автор – Zephir62
1 место – Не все то золото, что блестит
Количество лайков – 100 тысяч
Автор – Alzward
Бандитская изношеная броня или Сореновская кираса судьбы
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