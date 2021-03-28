Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этот раз геймеры нашли древний мультиплеер, а также разобрались с ранним доступом.

На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: проблемы Геральта и профессионалы из GTA

10 место – Все очень просто

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – Siriuxx

Друг: не волнуйся, игра не такая запутанная

Видеоигра:

9 место – Когда вся семья геймеров

Количество лайков – 18 тысяч

Автор – Hyyren

Когда вы хотите поужинать с женой, но рейд начинается через 10 минут.

8 место – Знакомая ситуация

Количество лайков – 34 тысячи

Автор – IdiotoftheEast

Ты проиграл... снова.

Парень: пожалуйста, только одна победа... После этого я смогу пойти спать.

Победа!

Парень: наконец-то! Теперь я хочу больше!

7 место – Monster Hunter Surprise

Количество лайков – 35 тысяч

Автор – DanbyDraws

– Он тяжело ранен.

– На этот раз мы его поймаем.

Тренер покемонов: ...!

– Эй! Что ты, черт возьми, делаешь?

– Нет, нет. Мы не связываемся с этим парнем.

6 место – Проклятие геймера

Количество лайков – 55 тысяч

Автор – NonRock

Проклятые ведьмой навсегда быть геймером

Никуда не принадлежат

Слишком сильны, чтобы играть с друзьями

Недостаточно хороши для соревновательных игр

5 место – Покупка новых видеоигр

Количество лайков – 75 тысяч

Автор – GQveracity

Когда ребенок: у меня есть новая игра. Я должен сыграть уже сейчас.

Когда взрослый: эта новая игра выглядит хорошо на моей полке. Черт возьми, я даже могу иногда смотреть на нее.

4 место – В такие моменты лучше сохранять игру

Количество лайков – 79 тысяч

Автор – pm_me_STEAM_-_CODES

Я впервые поднимаюсь на Высокий Хротгар и удивляюсь тому, что там звучит боевая музыка.

3 место – Классические схемы

Количество лайков – 86 тысяч

Автор – MadeByTio

– Мы все испортили!

– Наша видеоигра еще не готова.

– И у нас заканчиваются деньги.

– В ранний доступ ее.

2 место – Мультиплеер с девяностых

Количество лайков – 89 тысяч

Автор – Zephir62

1 место – Не все то золото, что блестит

Количество лайков – 100 тысяч

Автор – Alzward

Бандитская изношеная броня или Сореновская кираса судьбы