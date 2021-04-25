На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры показали таинственное существо с AC Valhalla и нашли архитектора следующего уровня.

На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: Марио за решеткой и новый враг Димитреску

10 место – Такая разная GTA Online

Количество лайков – 4 тысячи

Автор – raider0411

9 место – "Таинственное" создание с Assassin's Creed Valhalla

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – BossaNovva