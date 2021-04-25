Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: архитекторы с Minecraft и странные находки
На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры показали таинственное существо с AC Valhalla и нашли архитектора следующего уровня.
Источник:24 канал
На платформе Reddit можно найти большое количество очень интересного контента. Пользователи ежедневно публикуют различные посты, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю здесь Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: Марио за решеткой и новый враг Димитреску
10 место – Такая разная GTA Online
Количество лайков – 4 тысячи
Автор – raider0411
9 место – "Таинственное" создание с Assassin's Creed Valhalla
Количество лайков – 9 тысяч
Автор – BossaNovva
8 место – Как нужно играть в Mass Effect
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – iRadinVerse
"Ef" – спасаю галактику от древних машин в эпической космической опере
"Fect" – пытаюсь переспать с кем-то
7 место – Классика жанра
Количество лайков – 22 тысячи
Автор – darh1407
Когда вы проходите стелс-миссию, и один из врагов вас замечает:
– Изменение планов, игнорируйте ваше первоначальное задание.
– Никого не оставлять в живых.
6 место – Архитектор следующего уровня
Количество лайков – 23 тысячи
Автор – OrFenn-D-Gamer
Парень: Ого!!! Вы тот великий архитектор! Какое программное обеспечение вы используете при разработке материалов?
Архитектор: Minecraft
5 место – Несправедливость повсюду
Количество лайков – 24 тысячи
Автор – vergil09
4 место – Когда не можешь покинуть дом без всех бафов
Количество лайков – 33 тысячи
Автор – karmagheden
3 место – Однажды в компании Electronic Arts
Количество лайков – 35 тысяч
Автор – SrGrafo
Другая часть компании:
2 место – Жизненная ситуация
Количество лайков – 44 тысячи
Автор – velabas
– прекрасное утро
– меня так вдохновляют теплые солнечные лучи, и я чувствую...
– сегодняшний день будет продуктивным!
1 место – Плохие парни
Количество лайков – 52 тысячи
Автор – _LonePhoenix
Девушка: я встречаюсь только с плохими парнями
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