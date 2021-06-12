На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: еволюція Call of Duty та ігри про зомбі

10 місце – У когось поганий день

Кількість вподобань – 9 тисяч

Автор – Naughty_Fox_

– Викликайте швидку допомогу!

– Але не для мене!

9 місце – Термінові новини

Кількість вподобань – 12 тисяч

Автор – metroracerUK

Термінові новини: хакери зламали Electronic Arts, а також вкрали вихідний код гри та інструменти

Вихідний код:

Інструменти:

8 місце – "GG EZ"

Кількість вподобань – 17 тисяч

Автор – ADAMWARLOCK707

Коли ти намагаєшся бути добрим і пишеш "GG" після програшу, але опонент відповідає "EZ"

7 місце – Життєва історія

Кількість вподобань – 17 тисяч

Автор – ADAMWARLOCK707

Відомі стрімери: плачуть, коли FPS у грі падає до 60

Я, коли успішно завантажив гру 2013 року, а також не довів свій PC до температури сонця:

6 місце – Справедливо

Кількість вподобань – 23 тисячі

Автор – clark_kent25

– Будь ласка, перестаньте вбивати нас на місці відродження

– Перестаньте відроджуватися

5 місце – Сувора реальність

Кількість вподобань – 31 тисяча

Автор – невідомо

Як я уявляю собі те, що хочу зробити

Де я здаюся

4 місце – Класика жанру

Кількість вподобань – 53 тисячі

Автор – therandomguy333

Коли встановив найменшу чутливість для мишки

3 місце – Він ще не бачив танці

Кількість вподобань – 57 тисяч

Автор – Alarmed-Ad-436

Кратос, коли побачив себе у Fortnite

2 місце – Коли все зайшло надто далеко

Кількість вподобань – 96 тисяч

Автор – PatFury

1 місце – Найкращий вчитель

Кількість вподобань – 101 тисяча

Автор – SrGrafo

– Я хотів би подякувати особі, яка допомогла мені вивчити англійську мову

– Містер Джефферсон, сідайте назад, я не про вас говорю