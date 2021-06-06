На платформі Reddit можна знайти різноманітний контент. Користувачі щодня публікують цікаві записи, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.

Топ за минулий тиждень Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: робота для Дімітреску та точність Ubisoft

10 місце – Класика жанру

Кількість вподобань – 3 тисячі

Автор – KaliMasSpaghetti

Ворожа команда, яка заслуговує на місце у фіналі

Моя "погана команда", яка комусь дістанеться у фіналі

9 місце – Коли знаєшся на чорній магії

Кількість вподобань – 11 тисяч

Автор – Allstarhit

8 місце – Еволюція серії Call of Duty Black Ops

Кількість вподобань – 13 тисяч

Автор – youWalshkin

7 місце – Не вистачає готівки, незнайомець?

Кількість вподобань – 19 тисяч

Автор – areohseawhy

6 місце – Сумна правда

Кількість вподобань – 28 тисяч

Автор – Quamikaze71

І вони називають нас поганцями.

5 місце – Потримайте їхній напій

Кількість вподобань – 47 тисяч

Автор – Moggybutt

Гравці у шутери від першої особи: цей HUD поганий, він заважає нормально грати

Гравці у MMO:

4 місце – Щось залишається незмінним

Кількість вподобань – 65 тисяч

Автор – nanofixed

До пандемії

Під час пандемії

Після пандемії

3 місце – Правда про World of Warcraft

Кількість вподобань – 71 тисяча

Автор – Castle_Ravenloft

– Ні, будь ласка, я був "чистий" протягом кількох років

– Ні, ні, нііі

– Ви успішно повторно підписалися на World of Warcraft

2 місце – Усі ігри про зомбі такі

Кількість вподобань – 77 тисяч

Автор – SrGrafo

– Що це за гра про зомбі?

– Та що з веселим геймплеєм та безглуздою історією.

– Ти хоч уявляєш, наскільки це "звужує" коло пошуку?

1 місце – Тонкий лід

Кількість вподобань – 96 тисяч

Автор – Sfjklm

– Добре, повернімося до гри

– Помий свої руки від дорітос