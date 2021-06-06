На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: работа для Димитреску и точность Ubisoft
10 место - Классика жанра
Количество лайков – 3 тысячи
Автор – KaliMasSpaghetti
Вражеская команда, которая заслуживает место в финале
Моя "плохая команда", которая кому-то достанется в финале
9 место – Когда разбираешься в черной магии
Количество лайков – 11 тысяч
Автор – Allstarhit
8 место – Эволюция серии Call of Duty Black Ops
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – youWalshkin
7 место – Не хватает наличных, незнакомец?
Количество лайков – 19 тысяч
Автор – areohseawhy
6 место – Грустная правда
Количество лайков – 28 тысяч
Автор – Quamikaze71
И они называют нас плохими.
5 место – Подержите их напиток
Количество лайков – 47 тысяч
Автор – Moggybutt
Игроки в шутеры от первого лица: этот HUD плохой, он мешает нормально играть.
Игроки в MMO:
4 место – Что-то остается неизменным
Количество лайков – 65 тысяч
Автор – nanofixed
До пандемии
Во время пандемии
После пандемии
3 место – Правда о World of Warcraft
Количество лайков – 71 тысяча
Автор – Castle_Ravenloft
– Нет, пожалуйста, я был "чистым" в течение нескольких лет
– Нет, нет, нееет
– Вы успешно повторно подписались на World of Warcraft
2 место – Все игры о зомби такие
Количество лайков – 77 тысяч
Автор – SrGrafo
– Что это за игра про зомби?
– Та что с веселым геймплеем и бессмысленной историей.
– Ты хоть представляешь, насколько это "сужает" круг поиска?
1 место – Тонкий лед
Количество лайков – 96 тысяч
Автор – Sfjklm
– Хорошо, давай вернемся к игре
– Помой свои руки от доритос