На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: работа для Димитреску и точность Ubisoft

10 место - Классика жанра

Количество лайков – 3 тысячи

Автор – KaliMasSpaghetti

Вражеская команда, которая заслуживает место в финале

Моя "плохая команда", которая кому-то достанется в финале

9 место – Когда разбираешься в черной магии

Количество лайков – 11 тысяч

Автор – Allstarhit

8 место – Эволюция серии Call of Duty Black Ops

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – youWalshkin

7 место – Не хватает наличных, незнакомец?

Количество лайков – 19 тысяч

Автор – areohseawhy

6 место – Грустная правда

Количество лайков – 28 тысяч

Автор – Quamikaze71

И они называют нас плохими.

5 место – Подержите их напиток

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – Moggybutt

Игроки в шутеры от первого лица: этот HUD плохой, он мешает нормально играть.

Игроки в MMO:

4 место – Что-то остается неизменным

Количество лайков – 65 тысяч

Автор – nanofixed

До пандемии

Во время пандемии

После пандемии

3 место – Правда о World of Warcraft

Количество лайков – 71 тысяча

Автор – Castle_Ravenloft

– Нет, пожалуйста, я был "чистым" в течение нескольких лет

– Нет, нет, нееет

– Вы успешно повторно подписались на World of Warcraft

2 место – Все игры о зомби такие

Количество лайков – 77 тысяч

Автор – SrGrafo

– Что это за игра про зомби?

– Та что с веселым геймплеем и бессмысленной историей.

– Ты хоть представляешь, насколько это "сужает" круг поиска?

1 место – Тонкий лед

Количество лайков – 96 тысяч

Автор – Sfjklm

– Хорошо, давай вернемся к игре

– Помой свои руки от доритос